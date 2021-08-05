Bakan Çavuşoğlu: Manavgat orman yangınında düne göre daha iyi durumdayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangınlara ilişkin, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’taki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek"

Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok

Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti"





