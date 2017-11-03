Bakan Çavuşoğlu: Hainlerden hesap sorulmuştur

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- HAKKARİ\'deki terör saldırısında şehit düşen asker ve koruculara rahmet dileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Şehitlerimizin yiğit kahraman arkadaşları anında o hainlerden hesabını sormuştur, soruyor. İçeride ve dışarıda kökünü kazıyınca kadar teröristlerden hesap sormaya devam edeceğiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya\'da, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi\'nin (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi binası açılışı, Eğitim Fakültesi binasının temelinin atımı ve 2017-18 akademik yıl açılışı için düzenlenen toplu törene katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Hakkari\'deki terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet diledi. Saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Sercan Kara\'nın Isparta\'daki cenaze törenine katıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, \"Hainlerden hesap soruldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Şehitlerimizin, yiğit kahraman arkadaşları anında o hainlerden hesabını sormuştur, soruyor. İçeride ve dışarıda kökünü kazıyınca kadar teröristlerden hesap sormaya devam edeceğiz\" dedi.

Eğitim konusunda Alanya\'nın ilklerin şehri olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, ilçedeki velilerin ilkokul ve ortaokul konusunda birçok seçeneğe sahip olduğunu vurguladı. İlçede Sosyal Bilimler lisesinden İmam Hatip\'e kadar bütün okulların olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Antalya\'da ayrıca iki üniversite var. Her ile böyle bir şey nasip olmaz. İnşallah Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi\'ni de büyüteceğiz. Gelecek yıl üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi\'nin bazı bölümleri ve Mühendislik Fakültesi\'nin bazı bölümlerinin öğrenci alacak. ALKÜ 50 bin öğrenci hedefine ulaşacak\" diye konuştu.

CİKCİKLİ KAMPUSU\'NE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İSMİ VERİLECEK

ALKÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Pınarbaşı da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun Türkiye\'nin çıkarları için dünyanın her yerinde koşturduğunu, aynı zamanda Alanya sevdalısı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu\'nun Alanya\'ya yaptığı en önemli katkının ALKÜ\'yü kazandırmak olduğunu ifade eden Prof.Dr. Pınarbaşı, \"Cikcikli\'de üniversitemize kampUs yapılmak için yine bakanımızın desteğiyle tahsis edilen 1100 dönümlük alan bulunmaktadır. Bakanımız uygun görürse, buraya yapılacak kampüse \'Mevlüt Çavuşoğlu Kampüsü\' adını vermek istiyoruz\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ALKÜ\'nün Cikcikli Kampusu\'ne isminin verilmesine prensip olarak karşı olduğunu anlatırken, \"İsim ve nam için çalışmıyoruz. Vatan- millet sevdalısı olduğumuz için çalışıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Pınarbaşı, Çavuşoğlu\'na plaket, Mühendislik Fakültesi öğrencileri de hayırsever işadamı Rafet Kayış\'a fakültenin fotoğrafını verdi.

FOTOĞRAFLI