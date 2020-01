Bakan Çavuşoğlu: Biz Fransa değiliz; Türkiye Cumhuriyeti'yiz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Afrin\'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı için \"İşgale dönüşmesin\" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'u eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Suriye\'ye huzuru getirecek, istikrarı getirecek, barışı getirecek ve Suriye\'nin sınır bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur. Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'yiz\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, turizm ve iş adamları dernekleri tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenen \'Manavgat Ticaret Fuarı\' Atatürk Kültür Merkezi\'nde başladı. Fuarın açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ile İbrahim Aydın, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin her alanda büyüme gösterdiğini ve dünya çapında yapılan veya yapılacak ilk 10 proje arasında Türkiye\'den 6 proje olduğunu söyledi. Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Edirne-Kars Hızlı Tren projelerini örnek gösteren Bakan Çavuşoğlu, \"Edirne-Kars Hızlı Tren Projesi, Türkiye\'nin Orta Asya ile bağlantısını sağlayacak. Türkiye artık sınırlarını aşıyor. Türkiye artık 780 bin kilometrekare içinde sınırlandırılmış, hapsedilmiş bir ülke değil. Dış politika açısıyla da aşıyor ama projeleriyle de aşıyor. Neden Edirne-Kars? Çünkü Kars-Tiflis-Bakü demiryolunu da açtık. Burada Hazar Denizi üzerinden Türkmenbaşı Limanı\'na ulaşacağız. Özbek kardeşlerimize de ulaşacağız, Kırgız kardeşlerimize de Kazak kardeşlerimize de ulaşacağız. Atalarımızın geldiği Orta Asya\'nın tamamına ulaşacağız\" diye konuştu.

Hızlı tren projesinin Anadolu\'nun her kentine gideceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, \"Isparta üzerinden Antalya\'ya gelecek. Trabzon, Samsun, Adana\'ya, Diyarbakır\'a da gidecek. Yani Türkiye\'nin her yerine gidecek olan 40 milyar dolarlık bir projeyi hayat geçirmek için çalışıyoruz. Ülkeler kredi getirmek için kendi şirketleriyle Türkiye\'ye bu projeleri gerçekleştirmek üzere getirmek için çaba sarf ediyor, yarışıyor. Böylesine cazip bir ülke haline geldik\" dedi.

\'BİZ FRANSA DEĞİLİZ, BİZ TÜRK\'ÜZ\'

Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, operasyon için Türkiye\'nin haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çünkü bize yönelik tehdit var. Orada teröristler var. DAEŞ var, YPG/PKK var, el ele, kol kola vermişler. Dün, Dünya Süryaniler Kongresi Başkanı\'nın açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hristiyan çocuklarını alıyorlar, zorla Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusu\'nun karşısına dikiyorlar. Adeta birer canlı kalkan; bunlar çocuk. Dünya Süryaniler Kongresi Başkanı ne diyor? \'Bizim mallarımızı, mülklerimizi hepsini ellerimizden alıyor YPG\' diyor. Biz Türkiye olarak bunu söylediğimizde kulak asmıyor. Biz ayrım yapmıyoruz vatandaşlarımız arasında. Bunlar da Hristiyan. Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye\'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir. Suriye\'ye huzuru getirecek, istikrarı getirecek, barışı getirecek ve Suriye\'nin sınır bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur. Bazıları \'Bu işgale dönmesin\' diyor. Hiç merak etmesinler. Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'yiz. Biz Türk\'üz.\"

Batılı ülkelerin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığını, Afrin\'den Türkiye\'ye yönelik atılan roketlerle şehit olan vatandaşlarımız için hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Niye bunları görmezden geliyorsunuz, niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz? Neden illa teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden darbecileri ve FETÖ\'cüleri savunuyorsunuz da 15 Temmuz gecesi şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını, onların ailelerinin haklarını savunmuyorsunuz? Neden o gece yaralanan 2 bin 194 vatandaşımızın hakkını, hukukunu savunmuyorsunuz? Onlar insan değil mi? Neden hep teröristleri, darbecileri savunmak durumunda kalıyorsunuz? Bunun tek bir izahatı var: Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, kıskançlık ve fesatlık. Başka bir izahı yok.\"

Çavuşoğlu, beraberindekilerle fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi. Toplam 85 firmanın stant açtığı fuar, üç gün sürecek.



