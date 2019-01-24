Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu, "Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

"Kürtlerin Suriye içinde yer bulmasından önce ise, Kürt vatandaşlarımızın, akrabaları için Cumhurbaşkanımız sürekli bunları tanı, vatandaşlık ver diyordu. Kürtlerle problem yok" diye konuşan Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam edip etmemesi dışında Ruslarla hiçbir görüş ayrılığımız yok. Onlar Esad'ın devam etmesinden yana. 1 milyon kişiyi öldüren kişiye devam et demek de bizim vicdanımıza sığmıyor. Biz Suriye'ye kendi ulusal güvenliğimiz olarak bakıyoruz. Gerçek, objektif açıdan bakıyoruz. Herkesin farklı çıkarları var. Rusya orada kalmak istiyor. Onun dışında siyasi süreç konusunda birlikte hareket ediyoruz.

"Bugüne kadar Astana'da, Soçi'de, Cenevre'de attığımız adımlar sayesinde bugün siyasi çözümü konuşabiliyoruz."