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Bakan Canikli: Ankara'nın güvenliği El Bab'ınkiyle eş anlamlı

"Orada olmaya devam edeceğiz"

24 Aralık 2016 00:57

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'da El Bab’da devam eden Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

TSK’nin ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye ve Irak’ta bulunduğunu iddia eden Canikli, "TSK’nin Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta ne işi var?" şeklinde gelen eleştirilere “Çok işimiz var. Giresun'un savunma hattının El Bab'ta kurulması gerekiyor. Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

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