'Bakan Çağlayan yanlış oy kullandı'

T24 - Bağımsız aday Ertuğrul Kürkçü zarfın üzerine evet mührü basan AKP Mersin adayı Bakan Çağlayan'ın oyuna itiraz edecek.







Milliyet gazetesinin haberine göre; AKP Mersin Milletvekili adayı Bakan Zafer Çağlayan'ın oyuna itiraz edilecek. Nedeni Çağlayan'ın zarfa evet mührü basması ve bunun üzerine yeni bir zarf verilmesi.

Yaşanan ilginç olayı BDP'nin desteklediği Mersin bağımsız adayı Ertuğrul Kürkçü twitter'dan duyurdu. Kürkçü, "Bakan caglayan benimle ayni okulda oy kullanmis. Zarfin uzerine evet damgasi basmis!!! Kendisine yeniden zarf verilmis. Buna itiraz edilecek" dedi.