-Bakan Çağlayan Türk uçakları için devrede ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Irak'ın Türk uçaklarına uyguladığı uçuş yasağının durdurulması ve Irak uçaklarına ilişkin haciz kararının kaldırılması için devreye girdi. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çağlayan'ın, Türk firmalarının haciz kararını kaldırmaları konusunda yaptığı görüşmeye 4 firmanın 2'si olumlu yanıt verdi, 2 firma haciz kararını geçici olarak kaldırdı. Diğer 2 firma ile de görüşmeler devam ediyor. Bakan Çağlayan, diğer 2 firmanın haciz kararını kaldırması konusunda da Irak Ticaret Bakanı ile görüştü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, şunları kaydetti: ''4 firmamızın 1990 yılından bu yana Irak devletinden 20 milyon dolar alacağı vardı. Söz konusu şirketler mahkeme kararıyla Irak Devletine ait menkul malların ve bu kapsamda Iraq Air Ways Havayollarına ait uçaklara haciz kararı almışlardı. Bu karara karşı olarak da Irak hükümeti bugün itibariyle 4 Türk havayolu şirketinin Irak'a uçuşlarını yasaklama kararı almıştı. Konuya ilişkin olarak gerek ilgili kurumlarla, gerekse Irak Ticaret Bakanı Khairullah Babekir ile görüşüyorum. Bizzat firmalarla yaptığım görüşmede 2 firmamız Irak uçaklarına haciz kararına ilişkin icra müdürlüğü nezdindeki başvurularını, hakları baki kalmak ve ileride haciz koyma hakları saklı kalmak üzere geçici olarak geri çektiler. Bu 2 Türk firmasının alacakları tutar 18 milyon dolara tekabül etmektedir. Diğer 2 firma ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Diğer 2 firmamızın da haciz kararından vazgeçmesi konusunda gerek bu firmalarla, gerekse Irak makamı ile temasımızı sürdürüyoruz. Irak Ticaret Bakanı ile temasımız devam ediyor.''