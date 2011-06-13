-BAKAN ÇAĞLAYAN TAKIM ELBİSE KAZANDI MERSİN (A.A) - 13.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Eskiden CHP'nin ve MHP'nin kalesi olan Mersin'de ilk defa birinci olduk ve yüzde bazında AK Parti'de en fazla oy arttıran il olduk'' dedi. Çağlayan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı binasında tebrikleri kabulü sırasında yaptığı değerlendirmede, milletin AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana destek verdiğini söyledi. AK Parti'nin yüzde 34 oy oranı ile başladığı yolculuğunun ardından 5 seçim ve 2 referandum geçirdiğini hatırlatan Çağlayan, ''Şükürler olsun bugün, Türkiye'deki her 2 vatandaşımızdan biri partimize oy verdi, gönül verdi. Bizim için AK Parti'ye oy verenler de CHP, MHP ve BDP'ye oy verenler de kardeşlerimiz. Biz, bu kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. Asla ayrımcılık yapmadık, yapmayacağız. İnanıyoruz ki hizmetlerimizi gören diğer partideki kardeşlerimiz de AK Parti'ye oy verecek'' dedi. Eskiden CHP'nin ve MHP'nin kalesi olan Mersin'de ilk defa birinci olduklarını ve yüzde bazında AK Parti'de en fazla oyunu arttıran il olduklarını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ekip, şimdi Türkiye'yi 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olan, 500 milyar dolar ihracat gerçekleştiren, aydınlık ve demokrat bir ülke haline getirecek. Milletimiz bilsin ki; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların başını eğdirmeyeceğiz. Biz milletimize hükmetmeye değil, hizmet etmeye, hizmetkarı olmayı geldik.'' Çağlayan, CHP Milletvekili İsa Gök ile girdiği iddia hatırlatılması üzerine ise ''Adliyede İsa Gök ile iddiaya girdik. O sıralarda CHP, Mersin'de biraz öndeydi. Ben 'sizi geçeceğiz' dedim, o 'geçemeyeceksiniz' dedi. Takım elbisesine iddiaya girdik. İddiayı kazandım, sorun İsa Bey'e bana ne zaman takım elbise alacak'' şeklinde konuştu.