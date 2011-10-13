-Bakan Çağlayan İspanya'da MADRİD (A.A) - 12.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan İspanya'da yaşayan Türk iş adamlarıyla resepsiyonda bir araya geldi. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında Madrid Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, DEİK/Türk-İspanyol İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Erdem ve Türk iş adamları katıldı. Bakan Çağlayan, burada iş adamlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Çağlayan, ''Sizler, Türkiye'nin elçilerisiniz'' dediği iş adamlarını Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Türk İş adamları Kurultayına da davet etti. Çağlayan daha sonra The Westin Palace Hotel'e geçerek iş adamlarıyla yemek yedi. Buradaki yemeğe, DEİK üyelerinin yanı sıra Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de katıldı.