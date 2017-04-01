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Bakan Bozdağ: ABD istihbaratı, Bharara'nın telefonunu takip etsin; FETÖ işbirliği ortaya çıkar

"Burada hukukun işlemesinden ötürü hukukun kullanılması söz konusu"

01 Nisan 2017 17:17

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için “Adil bir yargılanma olduğu takdirde ben her ikisinin de beraat edeceğine inanıyorum, ceza almayacağını düşünüyorum" dedi. "FETÖ-Bharara ortaklığı da çok açık" iddiasında bulunan Bozdağ, "Bharara’nın telefon ve iletişimini ABD istihbarat bir takip etsin. Baksın bakalım çok net bir şekilde bu işbirliğinin ortaya çıkacağını göreceklerdir" diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’a konuşan Bakan Bozdağ, "Preet Bharara görevden alındı ve yeni savcı atanmadı. Bakın; Genel Müdür Yardımcısı New York’tan giriyor ABD’ye. Bilgisayara girince o kişinin isminin hemen oradan çıkması lazım. Aranan bir kişiyi hemen oradan almaları lazım ama almıyorlar. Adam giriyor, programını yapıyor. Ama Türkiye’ye dönerken aynı havalanında bir işlem başlatılıyor. O da belli ki o günden önce alınmış ve yakalama kararının olmadığı ihtimalini gösteriyor" görüşünü dile getirdi. "FETÖ’cüler bir organizasyon yaparak onunla ilgili işlem yapılmasını sağlıyorlar" iddiasında bulunan Bozdağ, "ABD yönetiminin bu operasyonu yakından görmesinde fayda vardır. Burada hukukun işlemesinden ötürü hukukun kullanılması söz konusu. Bu eninde sonunda ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.

“Sarraf olayı ve Genel Müdür Yardımcısı’nın tutuklanması hukuki bir konu değil. Net ve tartışmasız bu" görüşünü savunan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilerek söylüyorum. Siyasi bir konudur. Ve FETÖ’nün 17 Aralık’ta Türkiye’de yapamadığı operasyonu Bharara ortaklığı ile ve Türkiye’de ağırladıkları Richard Berman isimli bir hâkim vasıtasıyla ABD’de gerçekleştirme teşebbüsüdür. Çok net. Dosyanın içindeki verilere baktığınızda iddialar var. ‘Yazan şeylerin delilleri nedir’ diye baktığımızda hiçbirinin delili yok. Savcının iddiası ve yorumu var. Onların doğrulayan bir delil yok. Rapordan bahsediliyor. O zaman o raporu koyarsın oraya bütün dünya görür. Şimdiye kadar işbirliği yoktu. Yeni bir talep gönderdiler ama geçmişten bugüne kadar buna tevessül etmediler. Ellerinde bu iddiaları doğrulayacak delil yok. Yorum var ve FETÖ mensuplarının onlara aktardığı iddiaları var. ABD hukukuna baktığınızda o açıdan da bir suç yok. FETÖ’nün Türkiye’deki uzantılarının, 17 Aralık’ta yapmak istedikleri hukuksuzluk ve operasyonunun ABD’de devamını sağlamak gibi duruyor; çok açık. FETÖ-Bharara ortaklığı da çok açık. Bharara’nın telefon ve iletişimini ABD istihbarat bir takip etsin. Baksın bakalım çok net bir şekilde bu işbirliğinin ortaya çıkacağını göreceklerdir.”

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