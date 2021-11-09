Bakan Bilgin'den 'EYT ' açıklaması: Yaş sınırı telaffuz etmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söylerken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ise maliyet çalışması yaptıklarını belirtti. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili olarak, " Önümüzdeki hafta üçlü danışma kurulunu toplayacağız. Orada da açıklamalarımız olacak." dedi.

Bakan asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar(EYT) ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin olarak açıklama yaptı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

EYT konusunda çalışmanız var mı?

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?

Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız.

3600 ek göstergenin kapsamı ve maliyetiyle ilgili çalışma ne durumda?

Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplanacak. Orada açıklayacağım bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta üçlü danışma kurulunu toplayacağız. Orada da açıklamalarımız olacak.

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kamuoyu anketinin detayları nedir?

Kapsamlı bir çalışma olacak. Farklı işletme düzeylerinde,

1-10

10-20

20-50

50-100

100-250

250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerle yapılıyor.

Profesyonel yöneticiler işletme sahipleri, işçiler ve ortalama sokaktaki adam. Örneğin mühendis memur eczacı öğretmen sokaktaki insan yani.

Kim yürütüyor bu çalışmayı? Bir üniversite ile mi anlaşıldı?

İsmini açıklamayayım ama evet. Çalışılıyor.

Asgari ücretle ilgili bir hedef var mı?

Tabii ki var ama şimdi açıklamayacağız. Çalışma sürüyor. Aralıkta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, ondan önce elimizde olur. Talep edilen rakam kamuoyunun beklentisi açıklanacak.

Anket sonucu ne zaman açıklanacak, toplumun beklentisi şu rakam denilecek mi?

Kamuoyuna bilgi verilecek. Araştırma ve anket sonucunu açıklayacağız. Hangi meslek grupları ne bekliyor geçim durumları hayata bakış tarzları. Hayat standartları neler ücret durumları v.s.

Asgari ücretli olmayanlar da var ankette. Onların beklentileri de var. Onlar asgari ücretli çalışanlarla kurulan ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından önemli.

Muhalefet asgari gelir vergisi alınmasın önerisi yaptı. Bu konu gündeminizde mi?

O konuda da bir çalışmamız var. Alternatif vergi modelleri var. Alternatif düzenlemeler var, inceliyoruz. Vergi oranları var.

Ne kadarlık faydası olacak?

Vergi geliri olarak ne kadarından vazgeçtiğimize bağlı.

Yasal düzenleme gerekiyor mu?

Bazıları için yasal düzenleme bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli. Belirlediğimiz kritere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar da yeterli olabilir.