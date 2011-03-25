-BAKAN BİLAL: DURUM SAKİN BEYRUT/ŞAM (A.A) - 25.03.2011 - Suriye Enformasyon Bakanı Muhsin Bilal, tüm bölgelerde durumun tamamen sakin olduğunu söyledi. Bilal, Suriye'deki durumun sakin olduğuna ilişkin açıklamasını El Arabiya televizyonunda yaptı. Suriye'nin güneyindeki Deraa kentinde, Devlet Başkanı Beşşar Esad ve ailesinin iktidarına karşı çıkan göstericilere müdahale eden polisin bugün 20 kişiyi öldürdüğü bildirilmişti. Bu arada Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, güvenlik güçlerinin başkent Şam'ın Muadamiye semtinde 3 göstericiyi öldürdüğünü belirtti.