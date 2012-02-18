Bakan Bayraktar: Şantiyeyi iyi bilirim ben amele bakanım

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Yabancılara gayrimenkul satışında çok ciddi kaynak bekliyoruz. Kanunun çıkacağını öğrenince firmalara isim yazdıranlar olmuş. Elçiliklere mektup göndererek tanıtım yapmalarını isteyeceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dün Hürriyet’i ziyaretinde, yabancılara gayrımenkul satışıyla ilgili dünyada tanıtım atağına geçeceklerini de açıkladı. Bayraktar, “Büyükelçilere mektup göndererek, bunu duyurmalarını isteyeceğiz” dedi. Bayraktar, özetle şunları söyledi:



Avrupalılar hasret duyuyor



Yabancılara mülk satışından çok ciddi kaynak geleceğini düşünüyoruz. Körfez ülkeleri Avrupa’ya gitmek istemiyorlar. İran, Türkiye’den çok ciddi mal almak istiyor. Kuzey Avrupa ülkelerinin sahillerde tatil köyleri var. Bunlar daha fazla gelmek istiyor. Sıcak, komşuluk ilişkileri iyi, aile yapısı kuvvetli olan ülkelere hasret duyuyor Avrupalılar. Türkiye’ye böyle bir yönelmenin olduğunu görüyoruz.



İstanbul’a talep çok



Mülk satışıyla daha çok yatırımcı ve turistin gelmesini, yabancıların devamlı ikametinin artmasını hedefliyoruz. Yabancıya mülk satışının tanıtımını yapacağız. Bu iş özel sektör ayaklı bir iş. Başta İstanbul olmak üzere firmalara çok büyük talepler geldiğini söylüyorlar. Kanunun çıkacağını deklare etmek bile büyük ilgi yarattı. Yabancılar gelip isim yazdırmışlar. Arap ülkeleri özellikle şirketle uğraşmak istemiyor. Bunlar mülk almak istiyor. Çok ciddi kaynak bekliyoruz. Bu milyarlarla ifade edilecek bir rakam olacak.



Mütekabiliyet mektubu



Satışı artırmak için büyükelçilerimize mektup göndereceğiz. Diyeceğiz ki ‘Yabancıya, mütekabiliyet şartı aranmadan şu kolaylıklar getirildi. Bizim büyükelçimiz olarak bu yasayı bulunduğunuz ülkede duyurun’ diyeceğiz. Onlara yardım için girişimlerimiz olacak. Bunu özel sektörle birlikte yapacağız.

Bazıları gidiyor yurt dışında Türkiye’nin belli adasını pazarlıyor. Onları engellemek için de tedbirler alacağız. Onlara da dikkat edeceğiz. Bir yatırımcı ham arazi aldığı zaman ne iş yapacağıyla ilgili iki yıl içinde proje vermek zorunda olacak. Belli sürede projeyi bitirmesi gerekecek. İki yılda proje sunup onay almazlarsa tasfiye edeceğiz. Para verip yollayacağız. Zaman zaman yabancı gelmiş kıymetli arazi almış broşür yapmış. Yabancıya satmış parayı almış gitmiş. Bizim arazimizi pazarlamış yatırım da yapmamış. Onun için de tedbirlerimiz var.



Anaokuluna bile estetik dersi



Türkiye, mimarisini güzelleştirecek kentlerdeki kötü binalardan kurtulacak. Anaokullarından itibaren estetik dersi vereceğiz. Sıra bunlara geldi. Büyükşehir belediyeleri 4 kat imar veriyor. Cadde bitiyor, belde belediyesi başlıyor. Orada bakıyorsunuz 15 katlı bina. Bu felaket birşey. Belde kendi kafasına göre imar veriyor. Buralarda imar düzeni ciddi şekilde bozuluyor. Bunlar son derece yanlış.

Devletin belli bir siluet kazanması için mutlaka kendi kendine yetmeyen, kasaba durumuna gelmemiş belediyelerin kapatılması lazım. Bu, devletin zararınadır. Bu bütçeden pay alıyor. Bu payın buna yetmesi mümkün değil.



Kentsel dönüşümde benden iyisi yok



Erdoğan Bayraktar, “Ben amele bakanım, teknisyen bakanım. Ben araziyi, tatbikatı, şantiyeyi iyi bilirim. Ben bu konuda mütevazı değilim. Dünya çapında arazi geliştirme uzmanıyım. Benden daha iyi mühendis, mimar, şehir planlamacısı bulabilirsiniz. Ama bunların hepsini bilen başka birini bulamazsınız” dedi.



Kalıcı konutlar ağustosta teslim edilecek, köylüye 40 bin lira ev kredisi verilecek



Erdoğan Bayraktar, Van’da kendi evini yapmak isteyen 7 bin köylüye 40 bin liralık ev kredisi vereceklerini belirterek, şunları söyledi: “Van’daki kurtarma faaliyetleri bakımından inanın dünyada bir numaradır. Haiti ile mukayese edebilirsiniz. Van’da kesin hasar tespitleri bitti, itiraz süreleri de bitmek üzere. Bunların yasal süreci devam ediyor. Konteynır kentler yüzde 90 oranında bitirilmiş vaziyette. Konteynır kentlerde şartlar iyi. Kalıcı konutlar noktasında 15 bin konutun ihalesi bitti. Köylerde vatandaş bize kredi verin evlerimizi biz yapalım dedi. Bunu aşağı yukarı 7 bin civarında köylüye de kredi vereceğiz. 40 bin lira ev kredisi, 15 bin lira da afet kredisi vereceğiz. Yaparken biz denetleyeceğiz. Bu çerçevede 23 bin konut realize edildi. Köylerde yaptığımız konutlar mart sonu gibi teslim edilecek. Kalıcı konutları da ağustos ayı sonuna doğru teslim edeceğiz.”



Dünya çapında yarışma açtık, cepheler değişecek



TÜRKİYE’de yapıların silueti konusunda eleştiriler yapıldığını vurgulayan Erdoğan Bayraktar, “Yapılarda eleştiriliyoruz. Ama Türkiye’nin silueti bu. Cephelerde, estetikte yavaş yavaş değişiklik oluyor. Bu parayla ilgili. Biz bir kuruş ucuza nasıl mal edebileceğimizin hesabını yapıyoruz. Ufak tefek maliyet artışlarıyla çok büyük cephe değişiklikleri yapıyoruz. Biz dünya çapında yarışma açtık. Onu uyguluyoruz yavaş yavaş” dedi.



İstanbul Tema Park’ta fuar alanı da olacak



Erdoğan Bayraktar, “Kentsel dönüşümü ada ve parsel bazında ihale edeceğiz. Yıkımı özel sektöre yaptıracağız. İstanbul’da Halkalı’da tema park, çok büyük fuar alanı yapıyoruz. Buna Disney diyebiliriz. Özel sektöre ihale ettik. 1.5 milyon metrekare alanı var. İhaleyi alan arkadaşlar Amerikalılarla, Almanlarla görüşüyorlar. Her ay bir Amerika’ya, bir Avrupa’ya gidiyorlar. Dünya çapında bir proje olacak” diye konuştu.



Türkiye’deki yapılarda Alman din esintisi var



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye’deki yapı stoğunu şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de klasik mimari ve yapı stoğunun oluşmasının silueti 1950’lerden sonra başladı. Burada Alman din formlarından esinlenilmiştir. Türkiye’deki bu klasik, modern yapı düzenini getiren bizim mimarlarımızdır. Bu ekonomik durumla da ilgilidir. Çok özel, Selçuklu-Osmanlı, yöresel, armoni mimari getirmek için çok para lazım. Türkiye’de belli bir düzen içinde gelen şehirleşme olmamış. 1950’den sonra öylesine bir harala gürele oldu, aş bulamayan insanlar şehirlere yüklendi. Şehirleşme yerine, köyden daha kötü yağ lekesi oluştu. Bu da şehirlerin gelişimini tıkadı.”



Hürriyet, Van için örnek ve öncü oldu



Erdoğan Bayraktar, Van depreminden sonra kurulan Hürriyet Mahallesi’nin takdire şayan olduğunu söyledi. Erciş’te kurulan Hürriyet konteynır evlerinin herkese örnek olduğunu dile getiren Bayraktar, yakından bildiği Hürriyet Mahallesi’ni bizzat giderek gezeceğini söyledi. Bayraktar şöyle dedi:

“Hürriyet’in oradaki atağı hem motive edici, hem öncülük edici hem de örnek oldu. Orada çok konuşuluyor, çok takdir ediliyor. Hürriyet gibi bir grubun, Doğan Grubunun öncülük yapması takdire şayan bir olay. Güzel bir gelişme. Biz bunu hükümet olarak, bakanlar olarak her zaman gündeme getiriyoruz.”