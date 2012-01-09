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Bakan Bayraktar: Kupayı Trabzon'a almak için ince ayarlı çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzonspor'un hakkı olan şampiyonluk kupasını almak için

09 Ocak 2012 02:00

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzonspor'un hakkı olan şampiyonluk kupasını almak için çok ince ayarlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.



Trabzon Belediyesi'nin yapımını tamamladığı bir yolun açılış törenine katılan AKP Trabzon Milletvekili ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'un Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Trabzon gülerse, Türkiye güler. Trabzon kalkınırsa, Türkiye çok büyük mesaj verir. Şimdi bizim hakkımız olan Trabzonsporumuz'un kupasını almak için de çok ince ayarlı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah hakkı olan Trabzonsporumuz'un kupasını da Trabzonspor'un müzesine getireceğiz. Allah inşallah bunu bize nasip edecek."

Bayraktar, bu sözlerinin ardından törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Açılışın ardından bir grup Trabzonspor taraftarı, Bakan Bayraktar'a bordo-mavili kaşkol taktı.


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