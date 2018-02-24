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Bakan Bak'tan, Kaçkarlar kayak tesisi için helikopterli inceleme

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’nin Kaçkar Dağları'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak tesisinin yapılması planlanan bölgeyi helikopterden inceledi

24 Şubat 2018 17:54

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’nin Kaçkar Dağları\'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisinin yapılması planlanan bölgeyi helikopterden inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geldiği Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası\'nda, beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile birlikte helikopterle havalandı. Bakan Bak ve beraberindekiler, Kaçkar Dağları\'nda 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisinin yapılması planlanan bölgeyi, helikopterden inceledi.
İncelemelerinin ardından Ayder Yaylası\'na dönen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kayak tesisi projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaçkar Dağları’na Türkiye’nin en büyük kayak tesisi projesinin planlandığını ifade eden Bak, şöyle dedi:
\"Bu projenin uygulanabilirliği ile alakalı uzmanlar değerlendirme yapıyor. Ben de havadan bölgeyi inceledim ve çok keyif aldım. Bölgede inanılmaz bir kayak potansiyeli ve doğa var. Kaçkarlar\'ın zirvesi, gölleri, yaylalar inanılmaz güzel. Bu kayak tesisi ile ilgili uzmanların çeşitli görüşleri var. Rüzgar, eğim, kar değerleri inceleniyor. Uzmanların değerlendirmeleri çok önemli. Bu tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ardından bir yol haritası çizilecek. Rize’nin turizm ekseninde gelişmesi için planlı çalışmalar yürütülüyor.\"

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