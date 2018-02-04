Bakan Bak: Türk ordusu eskisinden daha güçlü

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \'\'Türk milleti, asla diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir millet. Bunu tüm dünyaya gösterdik. Türk ordusu, eskisinden daha güçlü; çünkü içimizdeki hainleri temizledik. Bu millet, içimizdeki o hainleri temizledi\'\' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Tokat Gençlik Kolları Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere İstanbul’dan hava yoluyla Sivas’a gelerek, buradan kara yoluyla Tokat’a geçti. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu\'nda düzenlenen kongreye Bakan Bak’ın yanı sıra AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt ile Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Bakan Bak, siyasetin artık gençleştiğini belirterek, \'\'Siyaset, gençleşiyor. Siyaset, gençlerle daha güçlü. Ülkemizin geleceğinde bu gençler, her zaman daha iyi yerlere gelecek. Gençler, bizim geleceğimiz\'\' dedi.

\'TÜRK ORDUSUYLA KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ\'

Milli iradeye saygılı gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

\'\'Bunu gençlerimiz, 15 Temmuz\'da gösterdi. Meydanlara koştular, tankların önünde durdular, tanklara yumruk attılar. NATO üyesi ülkelerin milletvekilleri aradılar. Dediler ki \'Siz nasıl milletsiniz? Millet tanklara yumruk atıyor\'. İşte Türk milleti, böyle bir millet. Asla diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir millet. Bunu bütün milletimizle beraber tüm dünyaya gösterdik. Amerika’daki toplantıda, artık Türk ordusunun yönetme kabiliyetinin kalmadığını söylediler. Ben de onlara dedim ki Türk ordusu eskisinden daha güçlü; çünkü içimizdeki hainleri temizledik. Bu millet, içimizdeki o hainleri temizledi. 24 Ağustos\'ta biz \'Fırat Kalkanı Operasyonu\'nu başladık. Bu operasyonda herkes, Türk ordusunun ne olduğunu gördü. Orayı temizledi, 3 bin 500 tane DEAŞ’lı, YPG’li teröristi temizledi. Oralara Suriyeliler, Türkmenler, Araplar yerleştiler. Sonra bu ekiple 2 ay sonra Avrupa’da bir toplantıda karşıladık. Orda dediler ki \'Haklıymışsınız. Türk ordusu, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi\'. O yüzden Türk ordusuyla kimse başa çıkamaz. Kimse Türklere meydan okumasın. Ordumuzun arkasındayız. Bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ordumuzun arkasındayız. Bugün de 9 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin; ama bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış. O yüzden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.\'\'

\'ERDOĞAN, MANŞETLERLE, KASETLERLE DEĞİL MİLLETLE BERABER GELDİ\'

Oyunların bozulması için kullanılan her oyun kıymetli olduğunu belirten Bakan Bak, \'\'Çok büyük badireler atlattık. Bu girişimlerin hepsini Sayın Cumhurbaşkanı\'mız, milletimizin sayesinde bertaraf etti; çünkü Recep Tayyip Erdoğan, gençlik kolları başkanlığı yaptı, ilçe başkanlığı yaptı, il başkanlığı yaptı, büyükşehir belediye başkanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanı olarak bu millet ilk defa kendisi seçti. Şu anda cumhurbaşkanlığı yapıyor. Diğerleri nasıl geldi? Recep Tayip Erdoğan manşetlerle gelmedi, kasetlerle gelmedi. Milletle beraber geldi. Biz Recep Tayip Erdoğan\'la birlikte yürümekten, onunla dava arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın arkasında durmalıyız. Milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz\" diye konuştu.

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