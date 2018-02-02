Bakan Bak: Sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğin, yerli silahlarla teröristleri etkisiz hale getirdiğini belirterek, \"Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz\" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret ve AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere Adıyaman\'a geldi. Havaalanında, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bak, Valiliği ziyaret etti. Valilik makamında Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, \"Tabi ülkemiz şu anda yoğun bir süreçten geçiyor. Afrin operasyonu devam ediyor. Mehmetçiğimiz sahada mücadele ediyor, dua ediyoruz. Adıyamanlılar askerlik şubelerine koştular. Onlar vatanını, milletini ne kadar sevdiğini gösteriyorlar. Afrin operasyonu sınırımızdaki terör yuvalarını dağıtmak için yapılıyor. Dolayısıyla bizim de millet olarak Afrin operasyonuna desteğimiz çok büyük\" dedi.

Bakan Bak, Valilik ziyaretinin ardından yürüyerek belediyeye geçti. Burada Belediye Başkanı Hüserv Kutlu tarafından karşılanan Bak\'a kente ilişkin bilgi verildi. Bak, buradan ayrılarak Geçlik Merkezi\'ni ziyaret etti. Ziyarette gençlerin yaptığı sportif faaliyetler hakkında bilgi verildi. Cuma namazı sonrasında Türkiye Petrolleri Konferans salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bakan Bak, Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinerek, şunları söyledi:

\"Afrin operasyonu devam ediyor. Cephede askerimiz, bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Mehmetçiklerimiz sizlerin dualarıyla cephede ülkemizi var güçleriyle savunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette birileri gibi manşetlerle gelmedi, birileri gibi kasetlerle gelmedi, komplolarla gelmedi. Her zaman milletiyle beraber yürüyerek geldi. Sandıkları parçalaya parçalaya, engelleri aşa aşa geldi. Dolayısıyla o, siyasetin ustası, milletin adamı, yiğit adam. Yurt dışında dışişleri komisyon üyesi iken, NATO parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu başkanı iken milletvekilleriyle görüşüyoruz. Artık dünya eski dünya değil, dünya değişiyor. Bu değişen dünyada da şimdilerde güçlü Türkiye’nin ayak sesleri geliyor. Bunu da gençlerimizle birlikte daha iyi başaracağız.\"

Bakan Bak\'a, konuşmasının ardından yöresel halı ve Adıyamanspor forması hediye edildi.

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