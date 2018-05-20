Bakan Bak, finalin oynanacağı salona geldi

Bakan, soyunma odasına giderek Obradovic ve oyunculara başarılar diledi

Gökhan HEBEPCİ - BELGRAD / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasında oynanacak THY Avrupa Ligi final maçını izlemek için karşılaşmanın oynanacağı salona giriş yaptı.

Sırbistan\'ın Belgrad kentindeki Stark Arena\'da saat 21.00\'de başlayacak mücadele öncesi salona gelen Bakan Bak, Türk basın mensuplarıyla selamlaştı.

Osman Aşkın Bak, daha sonra soyunma odasına giderek Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan\'ın salona girişi

- Türk basın mensuplarıyla selamlaşması

- Detaylar