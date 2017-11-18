Bakan Bak: Cumhurbaşkanı, takım arkadaşlarından sağladığı bursla beni yurt dışında okuttu

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da yer aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarının katılımı ile \'Başarıya Giden Yolda Spor\' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisini spora yönlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın takım arkadaşlarından sağladığı bursla kendisini yurt dışında okuttuğunu söyledi.

Rize Gençlik Merkezi Müdürlüğü\'nde, \'Başarıya Giden Yolda Spor\' konulu panel düzenlendi. Panele Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın futbolcu arkadaşları Mustafa Salepçioğlu, Kamil Dizar, Turkay Deniz, Koray Deniz ve Tuğrul Öztuna ile sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı. Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirttiği sporun insanlara başarı, disiplin ve paylaşma duygusu kazandırdığını söyledi. Spora hayatında yer verenlerin sağlıklı ve başarılı bireyler haline geldiğini anlatan Bakan Osman Aşkın Bak, \"Sporla bir yönetim tarzı da öğreniyorsunuz. Cumhurbaşkanımızla birlikte sporun içinde olduk. Futbol takımının kaptanıydı ve onu herkes çok seviyordu. Herkesin sözünü dinlediği biriydi. Sizler de sporu hayatınızın en önemli parçası olarak bir kenara her zaman koyun. Spor eğitimi engellemez. Derslerinizi ihmal etmeyin ama spora zaman ayırın. Sporun bir ruhu ve birleştirici gücü var. Bundan faydalanın\" dedi.

\"ERDOĞAN, ARKADAŞLARINDAN BURS SAĞLAYARAK BİZİ OKUTTU\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençlik yıllarında hem okuduğunu, hem spor hem de siyaset yaptığını hatırlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanımız spordan geldiği için insanlarla diyalog kurmayı ve onlara dokunmayı seviyor. Dokunarak birebir temasla insanlarla iletişim kuruyor. İnsanların hareketlerini davranışlarını çok iyi algılıyor. Çok doğal hareket ediyor. Kasımpaşa ve Rizeli olunca da dik duruşu ile insanların takdirini kazanıyor. Cumhurbaşkanımızın benim hayatımda da çok özel yeri var. Bizi spora yönlendirdi. Hem okuyup hem sporla ilgilendiğimizde bize burs verdi. Arkadaşlarından burs sağlayarak bizi yurt dışına okumaya gönderdi. İngiltere\'de master ve doktora yaptım. Sporun birleştirici gücü ile akademisyen ve siyaset yaparak buraya geldik, bugün Cumhurbaşkanımızın takdiri ile bakan olduk. Biz şanslıyız. Çünkü Cumhurbaşkanımız sporun merkezinden gelen birisi. Türk sporu ve gençliği olarak çok mutluyuz. Sizler de disiplininizi kaybetmeyin. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları sizlerin arasından çıkacaktır. Ama sporu bir hayat tarzı olarak benimseyin. Boş vakitlerde müsabakalara, salonlara gidin. Spor bizi başta uyuşturucu olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Sporla başarıya yürürsünüz. Spor, sizi başarıya taşıyacak önemli bir aktivitedir. Sporun yaşamınızda en önemli yerinde olmasını sağlayın.\"

ERDOĞAN\'IN FUTBOLCU ARKADAŞLARI O YILLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın futbolcu arkadaşlarından Turkay Deniz, futbol oynadıkları dönemde hem eğitime hem de spora önem verdiklerini ve iki alanda da başarı yakaladıklarını söyledi. Deniz, \"Sporla çok iyi bir netice aldık. Eğitimi bırakmamak lazım. Eğitimle beraber spor olduğu zaman çok daha başarılı neticeler alınabiliyor. Sporla uğraşanlar ilerdeki hayatlarında başarıyı da yakalıyor. Bakın Cumhurbaşkanı da Spor Bakanı da olunabiliyor\" dedi.

Tuğrul Öztuna da gençlere hayat felsefeleri haline getirmelerini istediği sporun kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı tavsiyelerinde bulundu. Kamil Dizar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'ne çok büyük katkılar sağladığını belirterek o gün atılan adımlarla bugün kulübün 24 branşta 38 bine dayanan lisanlı sporcu sayısına ulaştığını söyledi.

\"TAYYİP AĞABEY, HEP BANA NİYE KIZIYORSUN?\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 16 yaşında futbola başladığını anlatan Mustafa Salepçioğlu ise, \"Birlikte İETT\'de oynadık. Kulağım çok çekildi. Bütün fırçaları ben yerdim. Cumhurbaşkanımızın bende emeği çok. Ben biraz sahada hırçınlık yapardım. Cumhurbaşkanımız hep bizi uyarırdı. Bende ona \'Tayyip abi hep bana niye bağırıyorsun, rakip bana küfür etti\' derdim. O da \'Yok etmemiştir´ diyerek beni sakinleştirirdi. Hep birleştirici yönü vardı\" diyerek gençlerden okumaları ve sporla hayatlarını bileştirmelerini istedi.

Koray Deniz de hayatta sporla başarıyı yakalayabileceklerini belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI