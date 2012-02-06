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Dünya

Bakan Bağış'a soruşturma açıldı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 18:36

-Bakan Bağış'a soruşturma açıldı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a İsviçre'nin Zürih kentinde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasaya aykırı sözlerinden dolayı soruşturma açıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsviçre'deki bazı Ermenilerin başvurusu üzerine Zürih savcısı Bakan Bağış hakkında soruşturma açtı.  Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz'u Bakanlığa çağırarak izahat istedi. Sinirlioğlu, Kunz'a bu olayın "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

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