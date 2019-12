-''Bakan baba''dan çocuklara mini konser MERSİN (A.A) - 30.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ziyaret ettiği Mersin Çocuk Yuvası'nda, gösteri sunan çocukların ''Bakan baba bize saz çalar mısın?'' isteği üzerine iki eser seslendirdi. Bakan Çağlayan, bayram dolayısıyla Yaşlılar Huzurevi ve Mersin çocuk Yuvası'nı ziyaret etti. Çağlayan, huzurevinde, eşi Songül Çağlayan ile yaşlılara gül dağıtarak, bayramlarını kutladı. Ziyarete Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, AK Parti Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten ile İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz de katıldı. Bakan Çağlayan, daha sonra Mersin Çocuk Yuvası'nı ziyaret ederek, çocukların bayramını kutladı. Burada eşi ile kucağına aldığı çocukları seven Çağlayan, çocukların gösterilerini ilgiyle izledi. Yuvada kalan çocuklardan oluşan ''Mersin'den Viyana'ya Sanat Köprüsü Orkestrası''nın verdiği konseri dinleyen Çağlayan, projenin koordinatörü Mersin Devlet Opera ve Bale (MDOB) Sanatçısı Hakan Gürkan ile görüşerek, Vali Güzeloğlu'ndan orkestraya destek verilmesini istedi. -Yurt çocuklarından Somali'ye yardım- Yurtta kalan çocukların harçlıklarının yarısıyla Somali'ye yardım amacıyla toplayıp bankaya yatırdıkları 506 liralık dekontu teslim alan Çağlayan, ''Yapılan yardım karşısında çok duygulandım. Yaptığınız bu davranış karşısında sizlerle iftihar ediyor, sizlere teşekkür ediyorum. Keşke sizin bu duyarlılığınızı Birleşmiş Milletler duysa, yaşasaydı. Keşke sizin gösterdiğiniz bu hassasiyeti o dünyanın en zengin ülkeleri yapabilseydi. Ama bu iş zenginlikle olmaz. Bu iş gönül zenginliğiyle olur. Bu da Türk Milleti'nde, bizlerin genetiğinde var. Onun için ne mutlu Türküm diyene. Sizlerin yaptığı bu yardımı her yerde anlatacağım'' dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı bir arada kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Son derece anlamlı ve son derece önemli bir gün ve ilk defa böylesine güzel çocukların, böylesine eğiticilerin olduğu bir yeri ziyaret ediyorum. Bu devletimizin sosyal kurumlara verdiği ağırlığın bir göstergesidir. Başbakanımız 'Recep Tayyip Erdoğan Baba' sizlerin en iyi şartlarda yetişmeniz, Türkiye'nin geleceği olan sizlerin büyümeniz, gelişmeniz ve geleceğe hazırlanmanız için her türlü desteği veriyor. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Hepsi size helali hoş olsun.'' -Bakan saz ile iki eser seslendirdi- Çağlayan, yurtta kalan çocuklar adına Nurhayat Bayram'ın, ''Bakan baba sizin saz çaldığını biliyoruz, bize saz çalar mısınız?'' isteği karşısında ''Burası Muş'tur'' ve ''Sarardım ben sarardım'' adlı eserleri saz ile seslendirerek mini konser verdi. Bakan Çağlayan'a etkinliğe katılan yerel sanatçı Gürhan Ötgün ile Nurhayat Bayram eşlik ederken, eşi Songül Çağlayan ve programa katılanlar alkışlarla tempo tuttu. -Ak Parti'de bayramlaşma Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, partisinin Mersin il teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine de katıldı. İl başkanlığının bahçesinde düzenlenen törende, Çağlayan beraberindeki milletvekilleri Ahmet Tevfik Uzun, Nebi Bozkurt, Çiğdem Münevver Ökten ve Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile partililerle tek tek tokalaşıp, bayramlaştı. Çocuklara hediyeler dağıtan Çağlayan, kendisine sunulan şeftali ve tablo gibi bazı hediyeleri de kabul etti.