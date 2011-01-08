-BAKAN AYDIN: EXPO 2020 İZMİR'İN HAKKIDIR İZMİR (A.A) - 08.01.2011 - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, EXPO 2020 için İzmir'in aday gösterilmesi gerektiğini belirterek, ''Bir sıfırdan başlamak var, bir de kaldığınız yerden daha büyük azimle başlamak var. Biz kaldığımız yerden daha büyük azimle başlayacağız'' dedi. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının etkinliği için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin ''Ankara ile İzmir arasındaki EXPO tartışması'' konusundaki sorusunu cevaplandıran Aydın, İzmir'in EXPO 2015 adaylığı sırasında bütün gayretini ortaya koyduğunu belirterek, ''Daha fazla çalışılamaz mıydı? Çalışılabilirdi ama ciddi bir ihmalin olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu. Sivil toplum örgütlerinin, yerel yöneticilerin, hükümet üyelerinin ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün EXPO 2015 çalışmalarına büyük katkı sağladığını anlatan Bakan Aydın, şunları söyledi: ''Açıkçası üzüldük. Çünkü zaten çok az bir oyla kaybettik. Ama o günlerde başka sıkıntılarımız da vardı, değişik sıkıntılarımız da vardı. Mesela iktidar partisi hakkında dava açılması kararı gibi bir karar vardı. Bu konuyu epeyce kullananlar oldu. Yani 'Türkiye 2015'te ne olur, ne biter' dedikodusu yapanlar da oldu. O konuda belki Türkiye'de fazla konuşulmadı ama en son gün, ben de oylama yapılırken oradaydım. En son saatte Cumhurbaşkanımız da oradaydı. O gün, bu türden haberler Türkiye için İzmir için iyi olmadı, açıkça söyleyeyim.'' Bakan Aydın, İzmir ile Ankara arasında bir kıyaslama yapılmasına gerek olmadığını, İzmir'in EXPO 2020 çalışmalarının üstesinden rahatlıkla gelebileceğini kaydederek, şöyle devam etti: ''İzmir'in havası da suyu da insan kaynağı da güzelliği de müsait. İzmir'in çok büyük bir tarihi zenginliği var. O günden bu güne ilaveler oldu olumlu anlamda. 2020'nin İzmir'i bugünkü gibi olmayacak. O günün İzmir'i dünyada çok daha tanınan, bilinen, çok daha takdir edilen bir İzmir olacak. Bu kadar zenginliğe, bu kadar deneyime sahip. Bir sıfırdan başlamak var, bir de kaldığınız yerden daha büyük azimle başlamak var. Biz kaldığımız yerden daha büyük azimle başlayacağız. Dolayısıyla EXPO 2020 İzmir'in hakkıdır. Bu hak İzmir'in tarihi, doğal zenginlikleriyle birlikte düşünüldüğü zaman iyi değerlendirilir ama aynı zamanda dünyada her türlü başarının arkasında ciddi bir tecrübe birikimi yatar. O tecrübe birikimi İzmir'de var.''