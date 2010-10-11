-BAKAN AYDIN: CEMAATLE İLGİM OLMADI ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, ''Benim hayatım boyunca hiçbir cemaatle uzaktan yakından ilgim olmamıştır, organik bir bağım olmamıştır'' dedi. Bakan Aydın, bugün bir gazetede yer alan ve ''Fethullah Gülen cemaatine mensup olduğu'' yönündeki ifadelerin bulunduğu habere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hem haberin yayınlandığı gazeteyle hem de gazetenin haber kaynağı olarak gösterdiği kişilerle görüştüğünü anlatan Aydın, her iki görüşmede de kısa süre önce vefat eden basın mensubu Ergun Göze'nin 2007'de yayınlanan bir kitabından bu ifadelerin alındığının belirtildiğini kaydetti. Aydın, Göze'nin kitabında kendisinin olduğu ileri sürülen ''Aslında bilim adamının tarafsız olması lazım. Bilim adamının cemaatlere, topluluklara yön göstermesi lazım ama bunu ben şahsen yapamıyorum çünkü yoksuldum, beni cemaat okuttu, cemaat karşısında boynum bükük'' ifadelerine yer verdiğini anlattı. İstanbul'da, 1980'lerde bilim insanlarının bazı bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak davet edildiğini anlatan Aydın, böyle bir toplantıda yaptığı konuşmasını dinleyen Göze'nin, buna atıfta bulunarak anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir defa ciddi bir tarih yanlışlığı var çünkü 1980'lerde bildiğimiz anlamda bir Fethullah Gülen cemaati yok. Ben ya profesörüm ya doçentim, açıkçası pek o kadar da yoksul olduğum bir zaman değil. Ama 'o cemaat beni okuttu' sözü için ya ortaokula ya liseye gider. Bunun anlamı şu, 1955'e gitmek lazım. 1955'te, Fethullah Hoca herhalde benden bir iki yaş büyük zannediyorum, dolayısıyla ben 11 yaşında okula gitmişsem Fethullah hoca da 13 yaşında... Demek ki 13 yaşından itibaren herhalde Fethullah Hoca'nın bir cemati vardı, o cemaat üstelik Elazığ'daydı. Çünkü ben Elazığ'da okudum, ortaokul ve lise kısmını. Dolayısıyla öyle bir cemaat beni okutmuş, onun için de boynum bükük yani hiçbir yere sığacak ifadeler değil bu, bir bunaklık bu. Belki biraz rahatsız edici bir cümle ama gerçekten de bunaklık. İnsan bunu düşünmez mi; 1980'lerde ben bunu söylemişsem eğer, ben o zaman doçent olduğuma göre benim üniversite hayatıma bir katkısı olamaz, doktorayı zaten burslu okumuşum, üniversitedeyken de o gün öğrenci arkadaşlarımızın çoğundan daha ekonomik durumum iyiydi, çünkü Ankara'da hem memur olarak görev yaptım, hem de okudum. Dolayısıyla paraya ihtiyacı olan biri de değildim.'' Ortaokul ve lise yıllarında maddi zorluk yaşadığını ifade eden Aydın, ''Olsa olsa o zaman Fethullah Gülen cemaatinin bana bakmış olması lazım ama o zaman Fethullah Hoca da benden bir iki yaş büyük. Bir yere sığacak ifade değil'' dedi. -''RAHATSIZLIKLARI VARDI, TAMAMEN YANLIŞ HATIRLIYOR''- Aydın, Göze'nin, kendisinin eleştirdiği bir konuyu kendine mal ettiğini ifade etti. Aydın, 1969'da Edinburg Üniversitesi'nde doktora yaptığı ancak İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde el yazması metinler üzerinde çalışma yaptığı dönemde tanıştığı bir grup doktora öğrencisinin davetiyle, yaşça büyük bir kişi tarafından yemeğe davet edildiğini anlattı. Bu kişinin yemekte, öğrenci arkadaşlarına yönelik ''yeteri kadar çalışmıyorsunuz'' gibi eleştirilerde bulunduğunu belirten Aydın, yemeğin ardından arkadaşlarının bu durumda olmasından duyduğu rahatsızlığı iletmesi üzerine bu öğrencilerden birinin ''Okurken benim ve arkadaşlarımın maddi durumu iyi değildi, bize çok emeği oldu, o yüzden elim kolum bağlı, boynum bükük. O yüzden saygımı bozmadım, bir şey söylemedim'' dediğini aktardı. Aydın, sözünü ettiği bu kişinin de bir üniversiteden profesör olarak emekli olduğunu ancak adını açıklamak istemediğini söyledi. -''İSPAT BULABİLİRLERSE ÖDÜL VERECEĞİM''- Bakan Aydın, ''Benim hayatım boyunca hiçbir cemaatle uzaktan yakından ilgim olmamıştır, organik bir bağım olmamıştır. Eğer ilgiden maksat cemaatlerin bir konuşma yapmam için çağırmaları ise şimdiye kadar ister dini ister gayri dini olsun, eğer konuyu uygun görmüşsem, o davette bir düzey görmüşsem, hiç kimsenin de teklifini reddetmemişimdir vaktim müsaitse'' diye konuştu. Bu bağlamda Abant Platformu'nun oluşumunda önemli katkıları bulunduğunu anlatan Aydın, siyasete girdikten sonra bu etkinliğe, bu tür bilimsel çalışmalara herhangi bir ayrım yapmadan destek verdiğini vurguladı. Herhangi bir cemaat yardımı almadığını tekrarlayan Bakan Aydın, ''Aksini iddia eden varsa, en ufak bir ispat bulabilirlerse hakikaten onlara ben ödül vereceğim'' dedi.