Bakan Avcı'nın da bindiği uçaktaki yolcular Amman'da mahsur kaldı!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK0815 sefer sayılı uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Ürdün'ün başkenti Amman'daki Queen Alia Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Havalimanında pisti temizleyecek teknik mürettebatın olmaması sebebiyle yolcular beş saattir uçağın içerisinde mahsur bulunuyor.

THY yetkilileri havalimanında muhatap bulmakta zorlanırken söz konusu duruma ilişkin Ürdünlü yetkililerden açıklama bekleniyor.

Yolcuların uçaktan çıkma talebine cevap verilmediği ve havalimanı yetkililerinin uçağa körük yaklaştırmadığı ifade ediliyor. Ayrıca uçakta elektrik kesintisi yaşandığından klimaların da çalışmadığı kaydediliyor.