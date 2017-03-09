Bakan Avcı’dan Deniz Yücel yorumu: Suçsuzluğunu kanıtlayarak ülkesine dönmesini ben de isterim

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Berlin’de yaptığı bir konuşmada Die Welt’in Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili olarak “Söz konusu gazetecinin suçsuzluğunu da kanıtlayarak ülkesine dönmesini ben de isterim" dedi. Avcı, hakkında iddianame hazırlanmamış olan Yücel için "Fakat bu bir yargı süreci; nasıl Berlin’de hâkimler varsa, İstanbul’da da Ankara’da da hâkimler var” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nın ikinci gününde bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Avcı, Türkiye’nin bu seneki turizm politikası ve sektöre yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Avcı konuşmasına, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, karşılıklı anlayış ve işbirliğini vurgulamalarından özel olarak turizm sektörünün güç aldığını söyleyerek başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da tur operatörleriyle, çeşitli mecralarda birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak devam ettirmek istediklerini belirten Avcı, yine 2016 senesinde başlatılan uçak başına 6000 dolar yakıt desteğinin 2017’de de kapsamının arttırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

Deniz Yücel yorumu

Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, Türkiye’de halen tutuklu bulunan Alman gazeteci Deniz Yücelle ilgili gelen bir soruya “Söz konusu gazetecinin suçsuzluğunu da kanıtlayarak ülkesine dönmesini ben de isterim. Fakat bu bir yargı süreci; nasıl Berlin’de hâkimler varsa, İstanbul’da da Ankara’da da hâkimler var. Onlar bu konuyla ilgili kararlarını verdikleri zaman size ve bize düşen o yargı kararına saygı duymaktır” şeklinde yanıt verdi.

"Türkiye'ye gidersem tutuklanmama garantisi verebilir misiniz?"

Bakan Avcı “Türkiye’ye gidersem bana tutuklanmama garantisini verebilir misiniz” sorusunu ise, “Siz bana Almanya’da herhangi bir gazetecinin tutuklanmayacağı garantisini nasıl veriyorsanız, nasıl verebilirseniz ben de size aynısını Türkiye’de veririm” şeklinde yanıtladı.