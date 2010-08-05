-BAKAN ATALAY: "TÜRKİYE ÇOK HUZURLU BİR ÜLKE" İZMİR (A.A) - 05.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kuşadası limanına gelen bir geminin kaptanının yolculara dağıttığı, terör ve şiddet olaylarına karşı uyarıcı bilgi notuyla ilgili olarak, ''Türkiye çok huzurlu bir ülke. Gereken cevaplar verilir'' dedi. Bakan Atalay, Ankara'ya gitmek üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplandırdı. Bakan Atalay, ''Bir şey diyecek değilim. Türkiye çok huzurlu bir ülke. Hiç bir yerde terör falan yok. Gereken cevaplar verilir'' dedi. Kuşadası Egeports Limanına önceki gün yanaşan Royal Caribbean şirketine bağlı ''Splendour of the Seas'' adlı geminin kaptanı Tommy Nyseter, yolculara dağıttığı bilgi notunda, Türkiye'de terör olaylarının arttığını iddia etmiş, yalnız gezmemelerini ve kendilerinin düzenlediği turlara katılmalarını tavsiye etmişti.