Bakan Arslan'dan Niğde'ye havalimanı müjdesi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Niğde Havalimanı projesinde sona gelindiğini, yatırım programına alınıp, yapımına başlanacağını söyledi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Niğde-Kayseri-Nevşehir Karayolu\'na yapımı devam köprülü kavşakta inceleme yaptı, yüklenici firma yetkilileriyle görüşüp, kavşağın 20 Haziran\'da hizmete açılacağını duyurdui. Yapımı süren Çiftlik-Tepeköy Karayolu\'nda da incelemede bulunan Bakan Arslan, daha sonra Niğde Valiliği\'nde basın açıklamasında bulundu. Havayolu anlamında Türkiye\'nin çok güzel bir notaya geldiğini aktaran Bakan Arslan, \'Hava yolunu halkın yolu yapmak\' için çalışmalar kapsamında Niğde havalimanının 2018 yılında yatırım programına konulduğunu ve ihalesinin yapıldığını belirtti. Arslan, \"Fizibilitesi yapılıyor, ÇET\'i yapılıyor, projeleri yapılıyor. Bu sene içerisinde bunları bitirip yatırım programına alıp kısa sürede kazmayı vurup, Niğde Havalimanı\'nı da 64\'üncü havalimanı olarak ülkemize kazandıracağız\'\' dedi.

NİĞDE\'DE 552 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Niğde\'de son 16 yılda büyük yatırımların yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Ülkemizin uluslararası taşıma koridorları anlamında ulaşılabilir ve erişilebilir olması adına birçok proje yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Niğde bulunduğu konum açısından hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında ülkemiz için önemli bir bölge. Seyahat konforunun daha lüks olması için bir çok projemiz var. Niğde\'nin ekonomisin büyümesi, sanayisinin, endüstrisinin büyümesi için çok önemli. Ege\'yi Güneydoğu\'ya bağlaması açısından çok önemli bir il. Son 16 yıldır Niğde\'ye Bakanlık olarak 5 milyar 552 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.\"

NİĞDE\'YE HIZLI TREN BAĞLANTISI YAPILACAK

kente yapılan hizmetleri anlatan Bakan Arslan, hızlı tren hattı ile ilgili Ulukışla-Niğde arası bağlantı yapılacağını, belirterek, \"Karaman\'dan Ulukışla hattında yüzde 32 ilerlemiş durumdayız. Elektrikli hale getirmek için bu ay içerisinde ihalesini yapacağız. Ulukışla-Yenice arasında ise çalışmalar devam ediyor. Tünel projelerinde de sona yaklaştık. Ulukışla Niğde arası bağlantı yapıp, insanlarımızın hızlı treni kullanabilmesi gerekiyor.\" diye konuştu.

Bakan Arslan\'a inceleme ve ziyaretler sırasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan eşlik etti.

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