Bakan Arslan: Çamlıca Kulesi'ndeki fiziki ilerlememiz yüzde 75 seviyelerinde

Özgür Deniz KAYA- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi\'nin yüzde 75\'inin tamamlandığını belirterek, \"Hedefimiz bu yıl içerisinde tamamını bitirmek ve burada radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek. Aynı zamanda da Büyük Çamlıca üzerindeki antenlerin tamamını kaldırmak. Görüntü kirliliğinden kurtarmak ve tek bir kule ile bütün bu ihtiyacı görmek\" dedi.

İstanbul\'un silüetini bozan anten görüntülerinden temizlenmesi amacıyla 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi\'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kulede incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Kış döneminde özellikle rüzgarın çok yüksek olması nedeniyle o işlemler yavaş gitmek zorunda kaldı. Çünkü rüzgar belli bir hızın altına düşmeden o işi yapamazdık, herhangi bir risk alamazdık. Kulenin inşaat olarak tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz\" dedi.

HEDEF SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇMEK

Sayısal yayıncılığın önemine değinen Bakan Ahmet Arslan, \"Hedefimiz ülke olarak sayısal yayıncılığa geçmek. Sayısal yayıncılıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sayısal yayıncılığa geçtiğimiz zaman da Çamlıca\'daki bütün televizyon ve radyo vericilerini biz burada yaptığımız kulede toplayabilir ve hepsine hizmet verebilir olacağız\" diye konuştu.

YILDA 4,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

Kuleye gerçekleşmesi beklenen ziyaretçi sayısını da açıklayan Bakan Arslan, \"Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4,5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Dünyada bu anlamda örnek olan birçok proje var ki insanlar sadece onları görmek ve onlar marifetiyle şehri yukarıdan görmek adına turistik seyahatler yapıyorlar. Dolayısıyla biz hem iç turizm hem dış turizm anlamında ciddi sayıda misafir ağırlamayı bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

BU YIL İÇİNDE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Kulenin tamamlanacağı tarihe de değinen Arslan, \"Hedefimiz bu yıl içerisinde tamamını bitirmek ve burada radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek. Aynı zamanda da Büyük Çamlıca üzerindeki antenlerin tamamını kaldırmak. Görüntü kirliliğinden kurtarmak ve tek bir kule ile bütün bu ihtiyacı görmek\" dedi.

DENİZ SEVİYESİNDEN 587 METRE YÜKSEKTE

Bakan Arslan, \"Kulemizdeki inşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 seviyelerinde. Kule, denizde 218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin toplamı olmak üzere 18 metre de yer altındaki kısmı olmak üzere 387 metreden oluşuyor. Deniz seviyesinden ise 587 metrelik kota çıkmış olacak\" diye konuştu.

İSTANBUL\'UN SİLÜETİNE DEĞER KATACAK

Arslan, \"Kule İstanbul\'un en yüksek noktalarından biri olan Küçük Çamlıca tepesine inşa edilmekte ve özellikle kuracağımız bu kule ile birlikte kulelerin oluşturduğu görüntü kirliliğinden kurtarmış olacağız ve bunun yanı sıra İstanbul\'un siluetine değer katacak bir eser kazandırmış olacağız. Bu kulemiz sadece yapacağı televizyon ve radyolara kule anlamında vereceği hizmetin yanı sıra İstanbul\'a görsellik anlamında değer katacak ve İstanbul\'a gelen misafirleri ağırlayacak bir eser, yapı olacak\" dedi.

KULEDE SEYİR TERASLARI OLACAK

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bulunduğumuz noktadaki yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanına ilave olarak 20 bin metrekare daha bir de etraftaki peyzaj, düzenleme yapacağımız alanı düşünürseniz toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kule ve kulenin etrafındaki peyzaj alanı dahil bir alan üzerine kurmuş olacağız. Kulemiz 4 kat yer altında olmak üzere 49 kattan oluşmakta. Kulenin her iki tarafında panoramik asansörlerimiz olacak. Bu asansörler de saniyede 2,5-3 metre arasında bir hıza sahip olacak.

Kulemizin iki katında seyir terasları olacak. Bunlardan biri 33\'üncü kat, birisi 34\'üncü kat olmak üzere ve yine zeminden 148,5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir terasımız olacak. Gelen misafirlerimiz kuleyi ve İstanbul\'u görmek isteyenler, seyir terasları marifetiyle İstanbul\'u gözlemleyebilecekler. Ayrıca 39\'uncu ve 40\'ıncı katlardaki 175,5 ve 180\'inci metrelerimizde de yine 2 adet restoranımız olacak. Gelen misafirlerimiz İstanbul manzarası eşliğinde yemek yeme şansına sahip olacaklar.\"

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