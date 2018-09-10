Bakan Albayrak'ın kurduğu vakfın okullarına komşu olacak 553 villayı Kalyon İnşaat yapacakmış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın sahibi olduğu Nun Okulları'na komşu olan yüzde 6 oranında yapılaşmaya izin verilen özel orman alanına 553 villa inşa edilecek. İnşaatın yapılacağı ZRS Yapı’nın, 3. havalimanı projesini yürüten Kalyon Gayrimenkul yatırım iştiraki olduğu öğrenildi. Özel orman alanının sahipleri ise KİPTAŞ ile İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Mehmet Berke Merter’in ailesi.

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İşler çabuk çözüldü

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre eski CHP İBB meclis üyesi Hüseyin Sağ, 2007 yılında aynı araziye ilişkin Kosifler Oto BMW Bayii ile KİPTAŞ’ın benzer teklif getirdiğini belirterek, “İBB o dönem bu teklifi reddetti. Yapılmadı. Daha sonra bakanlık devreye girdi. ZRS yapı da devreye girince işin şekli değişti ve çabucak işler çözüldü” dedi.

ÇED bekleniyor

Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik tarla ve özel orman vasfındaki alanına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan ön izinler doğrultusunda yapılacak 553 adet villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 13 Temmuz’da başvuru yapılmıştı. Bakanlık da villa projesini uygun bularak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlatmıştı. ÇED kararı önümüzdeki günlerde belli olacak ancak proje tanıtım dosyasını hazırlayan ve projenin inşaatını yapacak ZRS Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri arasında 3. havalimanı projesini de yürüten Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kalyoncu da yer alıyor.

Yüzde 6 sınırı var

Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasındaki bilgilere göre projenin yatırım bedeli 481 milyon lira. Dosyada ZRS Yapı İnşaat Ticaret A.Ş, Beykoz Dereseki köyü ve Gümüşsuyu köyü sınırları içinde 2 milyon 470 bin 186 metrekare üzerinde 364 bin 715 metrekare kapalı inşaat yapmayı planlıyor. Projede 553 adet villa; “bodrum kat+ zemin kat+ 1 kat” olarak planlandı. Proje kapsamında 214 bin 606 metrekare yol ve 2 milyon 62 bin 176 metrekare yeşil alan ayrıldı.

Yasaya göre özel ormanda yüzde 6 oranında yapılaşmaya izin veriliyor. Proje kapsamında ayrıca 1 spor merkezi, bir spor kulübü, 20 konaklama tesisi, 13 adet spor tesisleri, 30 dükkân, 20 restoran, bir süpermarket, 75 adet ofis, bir adet otopark, bir cami, bir ilkokul, bir adet ortaokul, 1 lise yapılması öngürülüyor. Yapılaşma ön izin sahası içerisinde binlerce ağaç yer alıyor.