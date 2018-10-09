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Ekonomi

Bakan Albayrak'ın duyurduğu yüzde 10'luk indirim neleri kapsıyor?

Albayrak, firmalardan yüzde 10 indirim yapmalarını istediklerini söylemişti

09 Ekim 2018 20:58

T24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklarken, "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" demesinin ardından gözler, bu indirimin hangi ürün ve hizmetlere yansıyacağına çevrildi. 

TIKLAYIN - Albayrak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı açıkladı

Albayrak'ın indirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu söylemesiyle birlikte, bu ürün ve hizmetlerin ne olduğu merak konusu oldu.  TÜİK'in internet sitesine göre şubat ayında güncellenen enflasyon sepetinde 407 madde yer alıyor. Enflasyon sepetindeki 407 maddenin hepsi için tıklayınız.

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