Bakan Albayrak'a tazminat ödeyecek olan CHP'li Erdoğdu: Helal kazandım, sen de aynısını kendin için söyleyebiliyor musun?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ödeyeceği 33 bin 613 lira tazminatla ilgili "Sanırsınız adil yargılanma var" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, paranın şehit ailelerine bağışlanmasıyla ilgili de "Helal olsun. Ben helal kazandım. Haram yemedim" diye yazdı. Erdoğdu, Albayrak'a "Sen de aynısını kendin için söyleyebiliyor musun?" diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün sosyal medya hesabı Twitter'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu hakkında açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

33 bin 613 lira tazminat kazanan Albayrak, parayı şehit aileleri ile yakınlarına bağışladığını söyledi.

Bakan Albayrak'ın tweetini retweetleyen Erdoğdu, Twitter'da şunu yazdı: