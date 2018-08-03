Bakan Albayrak'a "karı koca" tepkisi: Krizi böyle izah etmeyi ancak siyasal kariyerinin temeli evlilik olan birisi yapar

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı sonrası yaşanan kriz için "40 yıllık karı koca bile her konuda anlaşamıyorlar" yorumunda bulunan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Özdağ, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya başladığı ve Türk bakanları cezalandırdığı bir ortamda iki ülke arasındaki ilişkileri gayri ciddi bir şekilde evlilikle izah etmeyi ancak siyasal kariyerinin temeli ve tek özelliği evlilik olan birisi yapar" dedi.