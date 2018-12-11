Bakan Albayrak, yıl sonu cari denge hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonunda cari dengenin 30 milyar doların altına ineceğini söyledi. Albayrak, “Dengeleme süreci kasım ve aralıkta daha güçlü noktaya gidecek,” dedi.

Reform Eylem Grubu toplantısının ardından konuşan Albayrak, “Türkiye, pozitif ve kararlı adımlarını atmaya devam edecek. Cari hesaplarda dengeleme süreci çok güçlü devam ediyor. Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak. Dengeleme süreci çok daha iyi bir noktaya gidiyor, kasım ve aralıkta daha güçlü noktaya gidecek. Yıl sonunda cari denge 30 milyar doların altına iner” diye konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye üçüncü çeyrekte de çok önemli bir performans sergiledi.

AB ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Türkiye ile AB'nin ekonomik anlamda işbirliği belki de her zamankinden çok daha fazla birbirlerine olan ihtiyacını ortaya koyuyor.

Türkiye olarak biz yapıcı ve pozitif adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

AB ile işbirliğini artırma çerçevesinde bizim için en önemli konulardan bir tanesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hepimizin malumu. AB'deki bu konuyu domine eden baş ekonomiklerden sayacağımız çok yoğun diplomasiyi karşılıklı yürütmeye devam ediyoruz.

Bu ekonomik işbirliğinin gelişmesi işbirlikleri noktasında yeni küresel sisteme önemli bir mesaj verecek. Ve bu güncellenme süreci önemli bir adım ortaya koyacak.

Bugün gündüz sabah itibariyle cari rakamlarımız açıklandı. Ekim ayı itibariyle Ağustos ve Eylül'de devam eden süreci çok daha güçlü bir rakamla, bu dengelenme sürecinin çok daha güçlü şekilde rekor düzeyde 2,77 dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırarak bu süreci ne kadar güçlü dengelenme süreci olarak sağlam bir şekilde ilerlediğinin altını net şekilde çiziyor. Bugün dünden, yarın da dünden daha iyi olacak.

Bu noktada baktığımızda yeni ekonomi programı vesilesiyle baktığımızda, görünen o ki cari açıkta koyduğumuz hedefte çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz ve yıl sonu 30 milyar doların bile altında çok daha pozitif bir rakamı ortaya koyacağız. Hazine tarafında başarılı tahvil ihraçları net döviz rezervi konusunda artışı ortaya koyuyor. Ve tüm bu noktada çok daha güzel gelişmelere gebe süreci inşallah ortaya çıkacağını görebiliriz.

Bu noktada baktığımızda aralık ayında göstereceğimiz olumlu performansın devamıyla birlikte 2018 sonu itibariyle ortaya koyduğumuz, enflasyon cari denge ve büyüme noktasında baktığımızda, yeni ekonomik program hedeflerinden çok daha pozitif neticeler inşallah ortaya koyacağız.

2018’i böyle kaparken 2019’da aynı kararlı duruşla, AB ilişkilere dayalı ekonomik işbirliğinin, inşallah çok daha pozitif adımların atıldığı kararlı bir 2019’a gireceğiz.