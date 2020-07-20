Bakan Albayrak: Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Fatih' gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasına dair, "Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" yorumunu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız.” paylaşımını alıntılayan Albayrak, ""Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.