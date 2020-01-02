Berat Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu'nda, 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor programı kapsamında 'Çanakkale İş Dünyası Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abi Serdar Üstünsalih, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Bu şu demek, halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşeceği, yüzde 6- 7'ler değil, artık yüzde 5, yüzde 4,5, yüzde 0'a kadar ineceği bir noktada ve özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Çanakkale'de tarım ve sanayi yanında önemli oranda da mobilyacılık sektörü de var. Mobilya sektörünün ciddi oranda bir mobilyada KDV'yi yüzde 18'e indirelim şeklinde bir talebi olmuştu. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için de güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de de söyledim. İhracatta da aynı şekilde artış yakalamamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak, hem de inşallah ihracatta da bu maliyetler üretime de istihdama da yansıyacak. İnşallah bu güzel adımında mobilyacı sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum."