Bakan Albayrak: Kadına "evde otur" deme lüksümüz yok

Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Artık dünya değişiyor. Bu alanda da artık ezberler bozuldu. Eski konjonktürel alt yapı yok. \'Evde otur\', \'çalışma\', \'bunu yap\', \'bunu yapma\'. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Her insan kaynağımızı, erkek kadın ayırmadan, sistemin içerisine maksimum faydalanacak şekilde dahil etmek zorundayız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD\'ın Yeşilköy\'de bir otelde düzenlediği, \'Vizyoner 2017 Sektörler Zirvesi\'ne\' konuşmacı olarak katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan Albayrak yaklaşık 50 metre yürüdü. Bakan Albayrak sözlerine bu salon düzenine vurgu yaparak başladı.

\"YARIM MAÇ YAPTIK\" ESPRİSİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Baya, Maşallah pist geniş ve uzun olmuş. Oradan buraya gelene kadar bir yarım maç yaptık. Konsept olarak çok başarılı bir dizayn olmuş\" dedi.

YERELLEŞME ADINA ÖNEMLİ...

Konuşmasında rüzgar ve güneş enerjisi konusunda gerçekleştirdikleri mega projeyi hatırlatan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Hem enerji talebini karşılamada, hem rekabetçi fiyatlandırma noktasında, hem de teknolojinin yerleştirilmesi noktasında Türkiye\'ye çok önemli bir katma değer sağlayan proje oldu\" dedi. Türkiye\'nin sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesel talepleri de karşılayacak kapasiteye ulaşacağını söyleyen Albayrak, \"Rüzgar ve güneş ihalelerinde belirlenen yerli üretim şartı, 10 yıl süreyle Arge yapma zorunluluğu, hepsinin ötesinde yüzde 80 yerli mühendis istihdamı, enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına çok büyük bir önem taşıyor\" diye konuştu.

\"EVDE OTURMA LÜKSÜMÜZ YOK\"

Girişimcilik ve Arge alanındaki potansiyele değinen Bakan Albayrak, salonda bulunan kadınları işaret ederek, \"Bir çağrı da salonda önemli bir yer teşkil eden kadınlarımıza yapmak istiyorum. Türkiye\'nin başarı hikayesi, potansiyeli olan alanlarımızın bir tanesi de, en önemli eksiklikler noktasında, yeteri kadar değerlendiremediğimiz alanın bir tanesi de kadınlarımız. Artık dünya değişiyor. Bu alanda da artık ezberler bozuldu. Eski konjoktürel alt yapı yok. \'Evde otur\', \'çalışma\', \'bunu yap\', \'bunu yapma\'. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Her insan kaynağımızı, erkek kadın ayırmadan sistemin içerisine maksimum faydalanacak şekilde dahil etmek zorundayız\" diye konuştu.

\"KADINLARIMIZA İNANCIM TAM\"

Sadece \'Doktor olacağım\', \'mühendis olacağım\' idealinin eski Türkiye\'de kaldığını belirten Bakan Albayrak, \"Bu zorunlu şart. Bu alt yapın olacak. Ama artık yeni dünyada yeni bir ufuk lazım. Tasarım, hayal gücü, günlük ihtiyaçlara pratik çözümler üretmenin ağırlık kazandığı bir dünyaya doğru evriliyoruz. İşte burada kadınların tasarımda, disiplin ve pratikliğine ve zekasına ciddi bir katma değer anlamında ihtiyacımız var. Bu alanda kadınlarımız ne kadar fazla sorumluluk alırsa, o denli başarılı olacaklarını ve ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayacaklarına olan inancım tam\" dedi.

SAAT SORUSUNU YANITLAMADI

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'a MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından bir plaket verildi. Plakette MÜSİAD adına Afrika\'da göz ameliyatı yaptırılan 10 çocuğun isimleri yer aldı. Bakan Albayrak salondan ayrılırken de yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kişi bakanla fotoğraf çektirmek isteyince izdiham yaşandı. Bakan Albayrak\'a yaz saatiyle ilgili mahkemenin aldığı son kararla ilgili soru sormak isteyen gazeteciler yanıtsız kaldı. (FOTOĞRAF)