Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)

TÜRKİYE\'DE 5 YILDA YAŞANANLAR İBRETLİK DERECEDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari\'deki incelemelerinin ardından Van\'a geldi. Bakan Albayrak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra kent merkezinde esnafları ziyaret ederek AK Parti İl Başkanlığı\'na geçen Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın belirlediği çizgiye ulaşmak için gece gündüz çalışmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Suriye, Irak, Ortadoğuda, Türkiye’de 5 yılda yaşananlar ibretlik denecek nitelikte. Tarihsel manada bakıldığında çok önemli gelişmeleri yaşatıyor ve yaşatacak. Bunda en önemli görevi, yükü üstlenen ülke de Türkiye. Bunun başında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sürecin içinde bir mücadelenin içine girdik. Bu yolda Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren partinin neferleri, bu davanın yükünü omuzlayan bu teşkilat, 15 Temmuz’da da bunu tüm Türkiye’ye gösterdi. Yeni bir safhaya geçtik. Ortadoğu güvenlik politikaları ve yaşanan istikrarsızlık, en önemlisi son dönem siyasetinde yaşadıklarımız, hepimize ibretlik bir şeyler anlatıyor. Burada teşkilatlar olarak, sizlere düşen bu resmi anlatmak. Teşkilat olarak bize düşen, 24 Haziran\'a giderken bu ülkenin 100 yılının, kaderinin şekilleneceği sürece girerken şu resmi anlatmak. Ortadoğu\'da Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz. Arap kardeşleri öldürülürken, bütün dünya sessizce bu zulmü izlerken, dünyaya sesini haykıran kim var. Suriye’de, Irak’ta bütün bu katliamlar ülkeyi bölme, operasyonel süreç yaşanırken, ayakta kalan tek ülke Türkiye değil mi?\"

\'BU COĞRAFYANIN TEK UMUDU RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'

Bakan Albayrak, içinde bulunulan çoğrafyanın bin yıllık bir hesaplaşmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, \"Bu coğrafyanın tek umudu Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu görmemiz, göstermemiz lazım. Bu liderlik ve Türkiye\'nin omuzuna yüklenen sorumluluk hepimize. Sadece evlatlarımız için bölgenin, ülkenin, 81 milyonun değil etrafımızdaki din kardeşlerimizin, dava kardeşlerimiz, coğrafyada boğazlanan mazlum kardeşlerimiz için de, dimdik ve güçlü ayakta olmamız lazım. Bu istikamette olduğumuz sürece, kararlı süreç zerre şaşmadan daha güçlü adımlarla 24 Haziran\'dan sonra da devam edecek. Ülkenin milletin bekası için sonuna kadar korkusuzca devam edecek. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğandır\" dedi.

HAKKARİ\'Yİ BÖLGENİN KAYAK MERKEZİ, VAN\'I TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ

Terörün ülkeye ve bölge halkına verdiği zararlara da değinen Bakan Albayrak, \"Bölgeyi ve coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen terör belasını, bu topraklardan kazıdıkça her şey daha güvenli, daha güzel, daha istikrarlı, mutlu ve umutlu olacak. Bölge halkının gündeminden bu resmi tasfiye edeceğiz. Bunun tezahürüdür ki; son iki yıldır çok güçlü ve kararlı bir süreç ilerliyor. Bölgemiz artık korkularla, acılarla, kan ve gözyaşlarıyla anılmayacak. Hakkari\'yi bölgenin kayak merkezi, Van\'ı bölgesel turizm merkezi yapacağız, çünkü bu yıl Türkiye olarak belki de turizm rekorunu kırdığımız bir yıl olacak. Bütün yaşananlara rağmen. Çukur siyasetine bel bağlayanların bölgeyi nasıl ateşe verdiğine şahit olduk. Polisimize, askerimizi, komşumuza, insanımıza, esnafımıza, iş yerlerine taş atan, kurşun sıkan, malını yağmalayanlara, Yasin Börü\'leri vahşice şehit edenlere hepimiz şahit olduk. Bugün hem Türkiye, hem de Suriye ve Irak\'ta yaptığımız operasyonlarda, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıp kan ve göz yaşını büyütmeye çalışanların hepsinin ipinin uzaklara dayandığını görüyoruz. Kimliğine bakıyorsunuz eğitim verenlerin bu topraklardan değil, bu dili bile konuşmuyor. Bölge vatandaşlarımızın bu kırılmaya çok daha net şahit olduğu ve görmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz\" diye konuştu.

OYNANAN OYUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİN

Bakan Albayrak, son dönemde ekonomi üzerinde oynanan oyunları siyasi mühendis olarak değerlendirip, dış politikada Türkiye\'yi zora sokma gayretleriyle ilgili operasyonları gözlemlediklerini de kaydetti. Bakan Albayrak, \"Bölgedeki her türlü tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye büyüme rekoru kırdı. Türkiye ekonomisi ve devleti bu sağlam temeller üzerine oturduğu için, 24 Haziranla birlikte bütün bunlarda geçip gidecek. 24 Haziran güven ve istikrar ortamının devamı için çok önemli bir tarihtir. Yeni sıçrama döneminin başlangıç tarihi olacak. El ele, omuz omuza hep birlikte Türkiye\'yi arzuladığımız heflere birlikte taşıyacağız.\" dedi.

Bakan Albayrak, açıklamaların ardından AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Edremit İlçesi\'ndeki bir otelde verdiği iftar yemeğine katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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