Bakan Albayrak doların yükselişine aldırmadı, verileri yorumladı: Ekonomimiz büyüme rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reel kesim güven endeksi verilerini iyi yorumlayarak ekonominin büyüme patikasına girdiğini yazdı.

Albayrak Twitter hesabından, “Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi” yorumunu yaptı.

Türk lirası haftaya tarihi değer kaybıyla başlarken Albayrak'ın tweetinde buna değinmemesi dikkat çekti.

Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttığı toplantı sonrası döviz kurlarındaki durumu soran gazetecilere verdiği"Kur benim için hiç önemli değil, ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinden göreceksiniz, en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde" yanıtı tepki toplamıştı.

Dolar bu sabah dış politikadaki gerilimin etkisiyle haftaya zirve rakamlarla başladı. Dolar Türk lirası karşısında ilk kez 8 TL'nin üzerine çıktı, şu dakikalarda 8.04--8.06 TL arasında dalgalanıyor.