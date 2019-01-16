Bakan Albayrak: Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan ‘2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi’ hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Berat Albayrak Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "2018’de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık" mesajını paylaştı.

Fatih Dönmez'in Twitter hesabından paylaştığı grafik şöyle: