Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların İş dünyamıza ve halka verdikleri taahhütlerin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşanlar BDDK'ya şikâyet edebilir" açıklamasını yaptı.

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Kamu bankaları ve özel bankalar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çekenler için kredi ödemelerini erteledi, 3 kamu bankası da işletmelere işçi çıkarmamaları koşuluyla kredi imkânı sağladı.

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