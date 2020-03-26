Bakan Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz
26 Mart 2020 09:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların İş dünyamıza ve halka verdikleri taahhütlerin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşanlar BDDK'ya şikâyet edebilir" açıklamasını yaptı.
Kamu bankaları ve özel bankalar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çekenler için kredi ödemelerini erteledi, 3 kamu bankası da işletmelere işçi çıkarmamaları koşuluyla kredi imkânı sağladı.