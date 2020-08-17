Bakan Albayrak, bankalara teşekkür etti: Konut satışları temmuz ayında tarihi rekor kırdı

Temmuz ayı konut satış verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankalara teşekkür ederek, "Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı" dedi.

TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Verileri değerlendiren Berat Albayrak, konut satışında tarihi rekor kırıldığını belirterek, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.