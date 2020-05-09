Bakan Albayrak, Bahçeliyi telefonla arayarak desteğinden dolayı teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Albayrak’ın görüşmede Bahçeli’ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak ayrıca Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin paylaşımını alıntılayarak, "Tüm gayretiyle büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin desteği tarifsiz. Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım" dedi.

MHP lideri Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada sık sık iktidarın ekonomi politikalarını ve Bakan Albayrak'ı eleştiren CHP'yi hedef alarak, "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Bahçeli: Türkiye felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor; CHP ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına gel gel yapıyor





