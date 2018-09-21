Bakan Albayrak, Almanya'da: İlişkilerde yeni bir dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı yaptı. Türkiye-Almanys ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Albayrak "İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Berat Albayrak ortak açıklamada şunları söyledi:

Bugün küresel ekonomik ve ticaret perspektifinde ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla olduğu bir dönemde; Türkiye Almanya ilişkileri ki şunu ifade etmek istiyorum. Yüzlerce yıllık bir ilişkiden, Osmanlı2dan bugüne Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel temelin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum bu ziyaretin.

Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacmini yüzde 300’e, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara ulaştırmış. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda farklı düşünmek durumunda değil. Bugün ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.

Ruhsar Pekcan: İki tarafta da aynı istek, hedef var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu açıklamalarda bulundu:

Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretleri öncesinde. Kendileriyle ekonomik ve dost ilişkilerimizin artırılması yönünde hemfikir olduğunu gördük. İki tarafta da aynı istek, hedef var. bunu biz iki üç kata da çıkarabileceğimize inanıyorum bu şekilde devam ederse.

AB ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için toplantının başlaması gerekiyor. Almanya’nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. ticaret hacmimiz bu sene 38 milyar dolara ulaşacak.

Fatih Dönmez: Son derece verimli bir toplantı yaptık

Enerji Bakanı Fatih Dönmez şöyle konuştu:

Son derece verimli bir toplantı yaptık. Türkiye son 15 yıldır enerji piyasalarını serbestleştirme konusunda dev adımlar attı. Şu anda Alman şirketlerin yatırımları 25 milyar euroyu aşmış durumda. Bu son derece sevindirici. 100 yılı aşkın süredir Alman firmaları Türkiye’de çalışıyor, Türk insanını istihdam ediyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı ortalama 5.5 büyüdü. Bu pazarda bu oyuncuları tekrar aramızda görmek istiyoruz.

Soru-Cevap bölümü

2024 Avrupa Şampiyonası - Albayrak: "Sıkı bir futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için olumlu buluyor. Almanya da Türkiye'nin böyle bir organizasyonu ilk defa ev sahipliği yapacak olmasını olumlu gördüğünü düşünüyoruz. Türkiye ekonomik olarak da altyapı olarak da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için bir çok stadyum bu tür organizasyonları ekonomik ve ticari olarak başarmış olarak böyle bir organizasyona fazlasıyla hazır."

Alman Ekonomi Bakanı Olaf Scholz: "Bu şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı sportif bir seçim olacaktır. Futbol söz konusu olunca hala dostluğumuz devam ediyor. Almanya çok güzel bir başarı sundu. Biz de milli takımı burada ağırlamak isteriz. Berlin'de yaşayan Türk kökenli insanlar Türk takımı için altkış tutmuşlardı ama biz kazanınca Almanya için alkış tutmuşlardı. Türkiye kendisi için mücadele edecektir, biz de evsahipliği bizde kalsın diye mücadele edeceğiz. İyi olan kazansın."

Sizin bugün konuşmuş olduğunuz fikirler arasında kısa süreli etki gösterebilecek olanlar hangileridir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:



Bugün konuştuğumuz bir çok konu içerisinde ekonomik perspektifi önceliklendirmek gerekirse, kısa orta uzun vadeli ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için, son bir yıldır normalleşme ve eskisinden daha güçlü birliktelik noktasında Türkiye- Almanya ekonomi ve siyasi ilişkilerine baktığımızda bir çok konu var. bu konular hem Türk şirketlerinin, hem Alman şirketlerinin menfaatine olan, hem iki ülke hem de üçüncü coğrafyalarda ortak hareket ederek; küresel manada çalkantılı bir iklimde, çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir türbülansın içinde yeni bir ekonomik dönemden geçiyoruz.

Bu süreç çok net ifade edeyim. Türkiye’nin istikrarı Almanya’ya, Almanya’nın istikrarı Türkiye’ye çok net katkı yapacak.

Malumunuz bu hafta Rusya’da, sayın iki devlet başkanı Putin ve Erdoğan’ın da liderliğindeki ziyaret kapsamında çok önemli siyasi bir adım atıldı. Bölgemiz ve dünya açısından risklerin elemine edilmesi noktasında rasyonel bir bakış açısıyla gerçekleşti. Biz her daim sorunlara, oluşan problemlere ortak akılla yaklaşıldığı zaman her zaman çözüm bulunabileceği bir siyasi bakışta olduk.

Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Almanya stratejik işbirliği noktasında çok daha güçlü ve güvenli adımlar atacaktır. Bundan hiç şüphem yok.

Türkiye cumhurbaşkanının gerçekleştireceği beklentileriniz nelerdir? Ve Almanya herhangi bir şekilde Türkiye’ye destek sağlayacak mıdır örneğin gümrük birliğinin geliştirilmesiyle ilgili…

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz:

Federal Hükümet ile Türk hükümeti arasında gerçekleşen görüşmeler elbette katkı sunacaktır. Bu organizasyonun hedefi odur. Ve ağırlıklı olarak da gündemi bu belirleyecektir. Türkiye’nin ne büyük ne de önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ile şansölye arasında Türkiye tarafından bir ekonomik destek talebi iletilmemiştir.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier:

Türkiye elbette son derece güçlü ve esasen ekonomik açıdan sağlıklı bir ülkedir. Bu hepimizi iyimser kılıyor sorunları aşabileceği yönünde. Elbette bunu aşabilmesi bizim çıkarımıza olacaktır. Sizin söylemiş olduğunuz konu bugün gündemimize gelmedi. Sayın şansölye ile cumhurbaşkanı arasında son derece açık sözlü yapıcı olacağından emin olabilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda yeni bir sayfa açılacaktır.

Gümrük birliği sorusuna gelince bu AB düzeyinde karara bağlanacak bir sorudur. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin bir çok alanda olumlu, bazı alanlarda istenen şekilde ilerlemediğini bilirsiniz. Bu konuya net yanıt verebilecek durumda değilim.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Gerçekleştirdiğimiz ziyaret beklentiler açısından bakıldığında olumlu cereyan etti. Türkiye Almanya ilişkilerinin, geçtiğimiz yaz aylarında başlayan bu gerginlik sürecini geride bıraktığımız; gerek muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler pozitif şekilde ilerliyor.

Bugün o adımlardan çok önemlilerden birini attığımız toplantı oldu. Hakikaten Türkiye Almanya ilişkiler; altını çizmek istiyorum. Gerek enerji, gerek ticaret bakanımızın ifade ettiği şekliyle, Türkiye Almanya ilişkileri ekonomik manada çok başarılı bir 15 yıl geçirdi. Bugün bunun bir üst lige çıkması açısından çok önemli adımların atılacağı yeni sürecin başlangıcı olarak görüyorum.

Tabi ki bu ikili ilişkilerin gelişmesi sadece ekonomik değil, bir çok alanda pozitif ilişkileri beraberinde getirecek.