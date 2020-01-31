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Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez gösterge tahvili faizinde tek haneyi yakaladık

"Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacağız"

31 Ocak 2020 10:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide son durumu değerlendirdi. Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık" dedi.

Albayrak, Twitter hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. 

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