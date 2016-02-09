Bakan Ala, İdil ve Nusaybin'e operasyon yapılacağını açıkladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli öğretmenlere gönderilen SMS'lerle İstanbul'da düzenleneceği belirtilen seminere katılma çağrısı yapılmasının ardından gündeme gelen ilçede operasyon hazırlığı olduğuna dair sorulara cevap veren İçişleri Bakanı Efkan Ala, Nusaybin ve İdil'e operasyon yapılacağını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre: Cizre'de yaralıların bulunduğu belirtilen binaya operasyon yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Ala, "Son haber doğru değildir. Tamamen yanlış bir bilgidir. Belli bir yer de yok orada zaten. Valiliğimizin, Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yaptığı açıklamaya itibar etmelisiniz" dedi.

İdil'e operasyon

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde öğretmenlere SMS ile seminer çağrısında bulunulması ve İdil'de bir operasyon hazırlığı olup olmadığı sorulan Bakan Ala, "Nerede çukur varsa konulmuş olan barikat, yapılmış olan bombalı tuzaklama oralar temizlenecek. Olan ilçelerde belli bir düzen içerisinde bu operasyonlar yapılıyor. Bu temizlikler yapılacak. Orada da var. Teröristler silahlarını bırakırsa o çukurlar doldurulursa o zaman bu operasyonlar yapılmaz ama onlar orada olduğu sürece bu çukurlar doldurulacak. Bombalı tuzaklar kaldırılacak. Teröristler etkisiz hale getirilecek" diye konuştu.

Nusaybin'e operasyon

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde de mevcut olan barikatların kaldırılacağını açıklayan Efkan Ala, "Nusaybin gibi birtakım yerlerde böyle barikatlar, çukurlar var. Onlar kaldırılacak" dedi.

"Cizre'de faaliyet tamamlanmak üzere"

Cizre'de yaralıların bulunduğu belirtilen binaya operasyon yapıldığı yönündeki iddialar sorulan Ala, "Cizre'de faaliyet tamamlanmak üzeredir. Resmi, doğru açıklamalara bakın. Başka yerlere yönlendirme amaçlı açıklamalara itibar etmeyin. Bunlar kirli bilgilerdir. Devlette kural belli. Kim ambulans istemişse nereden istenmişse gidebileceği yere kadar gitmiştir. Ambulanslara saldırı olmuştur. Ambulanslara çukurlar kazılmıştır önünde. Roket atılmıştır. Ama ona rağmen ambulanslar her seferinde gönderilmiştir. Söylenen yerlerden hiçbir şey çıkmamıştır. Son haber de doğru değildir. O da tamamen yanlış bir bilgidir. Belli bir yer de yok orada zaten. Söylenen yerler bir mahalle, mahalledeki evler. Onlar teröristlerden temizlendikçe evlere giriliyor. Valiliğimizin, Sağlık Bakanlığı'mızın bu konuda yaptığı açıklamaya itibar etmelisiniz. Bizde hiçbir bilgi saklanmaz. Yanlış hiçbir bilgi verilmez. Bazen doğru bilgiyi vermek zaman alıyor. Çünkü bir iddia oluyor. Biz devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Vatandaşımızın huzurunu esas alan bir faaliyet yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.





"CİZRE'DE SONA GELMEK ÜZEREYİZ"







Diyarbakır ve Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Ala, "Cizre'de sona gelmek üzereyiz. Sur'daysa biraz daha devam ediyor. Ama yine oralarda arama tarama faaliyetleri, vatandaşın evinin önünde çukurun doldurulması, bomba düzeneğinin kaldırılması, sivil kimseye zarar gelmemesi bizim vazgeçilmezimiz. Onun için de sokağa çıkma yasakları biraz uzun sürüyor" açıklamasında bulundu.

