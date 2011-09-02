-Bakan Akdağ'dan '' Fındık'' tavsiyesi ORDU (A.A) - 02.09.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Vatandaşlarımıza tavsiyemiz günde bir avuç fındık yemeleri yönündedir'' dedi. Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Perşembe'yi ziyaret etti. Perşembe Belediye Başkanlığını ziyaret eden Akdağ, Belediye Başkanı Selami Çarkçı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akdağ, uygulanması düşünülen 'Sakin Şehir Projesi'ni çok olumlu bulduğunu ifade ederek, ''Perşembe tabiat olarak en güzel yerlerinden birisi. Burada çok farklı bir koy var. Buralara benzer koylarda başka yerlerde 50 bin 100 bin nüfus yaşıyor. Bu anlamda 'Sakin Şehir Projesi' çok makul bir proje'' dedi. Daha sonra ilçedeki bir fındık harmanını da gezen Bakan Akdağ, avucuna doldurduğu fındıkla basın mensuplarına poz verdi. Fındığın yağ kaynağı mükemmel bir gıda olduğunu ifade eden Akdağ, ''Vatandaşlarımıza tavsiyemiz günde bir avuç fındık yemeleri yönündedir. Çok fazla değil, günde bir avuç yesinler. Çünkü fazlası iyi değil. Kardiyologlar genelde günde bir avuç fındığı iyi görüyorlar. Siz de bir avuç yerseniz güzel olur'' diye konuştu.