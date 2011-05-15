T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Batman’daki incelemeleri sırasında Bölge Devlet Hastanesi’nde engelli Nurullah Mehmetoğlu’nun, "Asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" demesine sinirlenerek, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Daha ne yapalım" diye çıkıştı.







Vatan gazetesinin haberine göre; Batman’daki temaslarına Vali Ahmet Turhan’ı makamında ziyaretle başlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ardından Batmanlı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le birlikte 425 yatak kapasiteli Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne gitti.

Hastanede incelemeleri sırasında, Bakan Şimek’in bu seçimde memleketi Batman’dan aday olduğunu hatırlatan Bakan Akdağ, "Benim de patronum Mehmet Şimşek’tir. Çünkü parayı ondan alıyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılacak iş biraz daha fazladır. Bu bölgelerde bebek ve anne ölümleri o kadar yüksekti ki, bebek ölümleri ise her bin bebekten 13’e inmiştir. Neredeyse Avrupa ülkelerin sevisindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ,eskiden köylere ambulansın gitmediğini, şimdi ise değil kara ambulansı gerektiğinde ambulans uçakların devreye sokulduğunu söyledi. Ayrımcılık yapanları eleştüiren Bakan Akdağ, "Şimdi sormak lazım. Bu ülkenin kasası Gercüş’ün bir köyünden ana babası Kürt olan, kendi kökeni Kürt olan Mehmet Şimşek’e veriliyorsa, kim bu ülkede ayrımcılık yapıyor? İnsanlar arasındaki ayrıcılığı kabul etmeyen Ak Parti’dir. Ayrımcılık kaldırılacaksa bu partiyle kaldıracaktır" diye konuştu.



Görme engelli işçiye çıkıştı

Bölge Devlet Hastanesi’nde personelle birlikte yemek yedikten sonra kalkan Sağlık Bakanı Akdağ’a görme engelli geçici işçi Nurullah Mehmetoğlu, "Biz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Müteahhit şirketlerin elinden ne zaman kurtulacağız?" diye sordu.

Bu sözlere sinirlenen Bakan Akdağ, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım? Müteahhit şirketlerin yanında çalışmaya devam edeceksin" diye Nurullah Mehmetoğlu’na çıkıştı.



