Bakan Akar: Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK\'nın Irak\'ın kuzeyinde varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, \"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir. Sincar\'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir\" dedi.

Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu\'nda bakanlığının 2019 yılı mali bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için başta FETÖ/PDY, PKK, KCK, YPG, DEAŞ terör ögrütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Bakan Akar, bu mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, \"Suriye ve Irak\'ta yuvalanan başta PKK, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ve yabancı güçler milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmek suretiyle bölge insanına eza ve cefa çektirmiştir. Bölgenin yapısını değiştirmeye çalışan terör örgütleri çevreye de zarar vermiştir. Mülteci akınına maruz kalan Türkiye, halen 3,5 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesi hareket dahil her türlü gayret gösterilmektedir\" dedi.

\'DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Akar, \"DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK\'dır. Bu harekat ile 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı ile de 4 bin 500\'den fazla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzi, araç ve binalar hedef alınmış, sivil masum kişiler, dini kültürel yapılar, tarihi eserlerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat gösterilmiştir\" diye konuştu.

\'MÜNBİÇ\'TE TERÖRİSTLER KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLECEKTİR\'

Bakan Akar, münbiç yol haritasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

\"Amacımız PKK/YPG\'nin tamamen Münbiç\'i boşaltması, ağır silahların toplanması, eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Münbiçlilere devredilmesi ve Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmesidir. ABD tarafından PKK/YPG\'nin Münbiç\'ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütünün Münbiç\'te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Konu yakinen takip edilmektedir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde diğer bölgelerde olduğu gibi yeri zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir.\"

\'PKK, IRAK KUZEYİNDE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR\'

Irak\'ta DEAŞ\'a karşı önemli başarılar elde edildiğini ve DEAŞ harekatının sonuna gelindiğini kaydeden Akar, \"Ancak PKK, Irak\'ın kuzeyinde varlığını sürdürmektedir. Irak hükümetinden beklentimiz, PKK\'nın Irak topraklarındaki varlığının da sonlandırılması için bizimle işbirliği yapmasıdır. Irak, Suriye ve tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız da devam edecektir. Bu kapsamda Irak\'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 13 Aralık 2018\'de bir hava harekatı icra edilmiştir. Bu harekat sırasında da sivil halk ve çevrenin zarar görmemesi için gayret gösterilmiştir. Sincar\'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir\" diye konuştu.

EGE VE AKDENİZ\'DEKİ SORUNLAR

Ege ve Akdeniz\'deki sorunları da barış içinde çözüme kavuşturmak istediklerini vurgulayan Akar, \"Kıbrıs\'ta, Ege\'de ve Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğimizi, Doğu Akdeniz\'deki tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerine izin vermeyeceğimizi, bölgede Türkiye ve KKTC\'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansının olmadığını her vesileyle dile getiriyoruz. Bu konuları yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede TSK, Ege\'de, Doğu Akdeniz\'de ülkemizin ve KKTC\'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir\" dedi.