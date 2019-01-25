Bakan Akar: Emekli astsubayların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli astsubayların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileri ve muvazzaf astsubaylarla Etiler Orduevi'nde hafta içi düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Subay ve astsubayların kişisel gelişimlerine değinen, bu konudaki çalışmaları önemli olarak değerlendiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılması var. Bir diğer konu ise derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz."

Etiler Orduevi'ndeki yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.