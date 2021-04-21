Bakan Akar'dan "Engin Altay" sorusuna yanıt: Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Engin Altay'ın açıklamalarıyla ilgili gelen soruya, " Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında" yorumunu yaptı.

Bakan Akar Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlave bir şey söyleme ihtiyacımız yok" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT'de katıldığı bir programda, "Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Altay Gazeteci İsmail Saymaz'ın araya girerek, "Açarsanız, yanlış anlaşılmasın, 'sonu benzemesin' cümleniz için" demesi üzerine de Altay şöyle konuşmuştu:

"Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?"

Altay'ın bu açıklamasını iktidara yakın medya kuruluşları kesilerek yayınlanmış, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu bakanlar ve AKP'liler Altay'a yönelik 'darbecilik' suçlamaları gelmişti.

Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada konuşmasının tamamını paylaşmış, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında Altay'ın ismini vermeden, "Kapatma davasından gece yarısı bildirilerine kadar pek çok hukuksuz, ahlaksızlıkla karşı karşıya kaldık. Şimdi bir ahlaksız benim de akıbetimin Menderes gibi olacağını söylüyor. Be ahlaksız biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz zaten ölümden kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz.. Bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Biz 15 Temmuz'u gördük, onlara mezar ettik." açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, daha sonra Altay hakkında, "Adnan Menderes" göndermesi yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan'ın suç duyurusunun ardından Altay, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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